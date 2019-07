– Vi må smøre solkremen godt inn her, spesielt på ørene, sier dyrepasser Even Grønnerø.

I Kristiansand Dyrepark smører han grisemammaen og de seks ungene én gang om dagen for å unngå at de blir solbrente.

– Hun har seks grisunger, så å få smurt alle er litt vanskelig, men det ser ut som alle har fått på ørene i hvert fall.

Nå på sommeren smøres grisene inn med høy solfaktor.

– Vi smører helst med faktor 30 eller 50. Grisen er ikke så opptatt av å bli brun, den vil bare ikke bli solbrent, sier Grønnerø.

Øreflippene er den viktigste kroppsdelen å smøre. Du trenger javascript for å se video. Øreflippene er den viktigste kroppsdelen å smøre.

Bør smøre til grisen har fått pigmentering

Som hos mennesker blir også dyr solbrente. Veterinær Bjørn Tore Andersen ved Kristiansand smådyrklinikk mener det er viktig å smøre solkrem på enkelte dyr.

– Dyr kan bli solbrent akkurat som mennesker. Man må være litt i forkant og jobbe ut fra tidligere erfaring, sier Andersen.

Griser bruker også sølen som en naturlig solbeskytter, men i enkelte tilfeller må de smøres. Minigriser kan også trenge et lag med solkrem om sommeren, ifølge veterinæren.

– Dette må den enkelte vurdere, det er klart at hvis grisen er mye ute og solen skinner, så må man tenke på det. Man bør smøre til de har fått pigmentering, og blitt litt brune.

– Lyse områder er utsatte

Hunder kan også bli solbrente, og det er snuten som er mest utsatt, ifølge veterinæren.

– Hunder som har hår overalt vil ikke bli solbrent, men dersom de har lyse områder på nese og ører, er det utsatte områder.

Men Andersen poengterer at ikke alle dyr må smøres bare for å smøres.

– Folk må se an litt selv. Man trenger ikke smøre bare for sikkerhets skyld, man må se an om det er et problem, sier veterinæren.

Veterinær Bjørn Tore Andersen ved Kristiansand dyreklinikk får av og til inn hunder som har solbrente snuter og øreflipper. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Liker å bli smurt inn med solkrem

– Grisen er jo egentlig veldig glad i kos og liker derfor å ta på solkrem, så det er veldig gøy, sier dyrepasser Grønnerø.

I Dyreparken er det kun grisen som blir smurt med solkrem.

– De andre dyrene vi har her, har så mye pels og er allerede beskyttet, litt som at mennesker bruker klær, sammenligner han.