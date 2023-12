- Helsefagsarbeiderne på Fjotlandsheimen i Kvinesdal kommune bruker nå ny teknologi for å bli mer effektive.

- På en storskjerm kan ansatte se hvor alle kollegene er til enhver tid, noe som reduserer tid brukt på å lete etter hverandre eller utstyr.

- Systemet kan også brukes som en nødalarm, noe som øker tryggheten for pleierne.

- Kvinesdal er blant de første i landet som har tatt i bruk denne helseteknologien.

- Systemet viser at pleierne kan spare 45 minutter daglig ved å flytte en beboer nærmere.

- Teknologien er designet slik at den ikke kan vise hvordan de ansatte har jobbet, kun hva de gjør i øyeblikket.

