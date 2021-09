Sperregrense er en minimumsgrense for hvor høy oppslutning et politisk parti må ha for å få tildelt seter i parlamentet. I Norge gjelder sperregrensen bare utjevningsmandater.

Ved stortingsvalg i Norge må et parti ha fire prosent eller mer av stemmene på landsbasis for å være med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene. Sperregrensen har ingen betydning for de 150 distriktsmandatene.

Sperregrenser er ment å hindre små partier i å få stor innflytelse. En sperregrense gjør valgsystemet mindre proporsjonalt, siden små partier får færre mandater enn stemmeantallet deres skulle tilsi uten sperregrensen.

Kilde: SNL