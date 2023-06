NRK avslører: Høyre-politiker bygget ulovlig i strandsonen

Onsdag 7. juni:

«Hei,

Her følger våre svar på dine spørsmål, men først noen kommentarer og faktiske opplysninger vi mener er relevante i en eventuell omtale av saken:

Vi beklager at det har blitt gjort feil i denne saken, og vi vil selvsagt bidra til å oppklare alt som har skjedd. Vi engasjerte arkitekt for å sikre at byggesaken skulle bli håndtert korrekt, men ser nå at arkitekten som ansvarlig søker ikke har fulgt opp sitt ansvar. Det har arkitekten beklaget, men vi tar like fullt ansvar, og krav om retting av feil vil selvsagt bli etterkommet.

Etter at NRK Vestfold tok kontakt med oss om saken, har vi gjennomgått søknadspapirene og tegningene. Vi ser da at det er avvik mellom de dokumentene Arendal kommune har fått fra ansvarlig søker og de dokumentene vi som tiltakshavere har mottatt. Det skyldes i hovedsak to forhold, slik arkitekten nå i ettertid har beskrevet det overfor oss, men som vi ikke ble orientert eller konsultert om i søknads- og byggefasen:

1) At arkitekten, som sakkyndig på området, mente at deler av arbeidet var endringer (på fasade og innvendig) «innenfor godkjent rammetillatelse, som ville kunne godkjennes sammen med brukstillatelse, uten egen nabovarsling.»

2) «Intensjonen var å melde dette inn i forbindelse med søknad om ferdigattest / brukstillatelse. Beklageligvis ble dette ikke fulgt opp fra vår side.»

(Sitatene er hentet fra e-post datert 6. juni i år fra KB Arkitekter.)

Vi engasjerte KB Arkitekter i Tønsberg som ansvarlig søker basert på anbefalinger, og nettopp fordi vi var avhengige av profesjonell bistand fra et miljø som kan saksgangen og kjenner de formelle krav som gjelder. Basert på de tegningene vi fikk fra arkitekten og vår kontakt med dem, hadde vi grunn til å tro at alt var i orden. Nå ser vi at de ikke har fulgt opp sitt ansvar ved å melde inn endringene i søknaden om ferdigattest, og det er sterkt beklagelig.

Arendal kommune har, etter at NRK Vestfold tok kontakt om saken, vært på befaring – og vi har mottatt en befaringsrapport med avvik fra gitt byggetillatelse som vi vil følge opp sammen med ansvarlig søker. Deretter varsler kommunen at det vil bli foretatt en nærmere vurdering av tiltakene og videre oppfølging. Vi vil selvsagt ta ansvaret for å følge de pålegg og anbefalinger Arendal kommune kommer med.

Her følger våre svar på dine spørsmål:

Hvor i søknaden er det spesifisert at dere vil sette inn en dør og ta i bruk et rom under terrassen?

Døren er ikke spesifisert i søknaden. I tegningene vi mottok av ansvarlig søker er døren tegnet inn, men ikke i tegningene ansvarlig søker sendte kommunen. Dette var ukjent for oss inntil henvendelsen fra NRK kom. Rommet innenfor døren er opprinnelig en gammel vann-sisterne. Det er fremdeles isolert fra resten av huset, og benyttes i dag i hovedsak som lagringsplass, men sporadisk også ved sammenkomster på bryggen av barna.

Det viser seg nå at det heller ikke ble sendt inn oppdatert endring på fasade mot nord-øst der tre vinduer ble tegnet inn som erstatning for to vinduer. Dette vil vi selvsagt i samarbeid med ansvarlig søker følge opp overfor kommunen med de tiltak som er nødvendige for at alt skal bli korrekt.

Når vi nå går inn i saken, ser vi også at det er mindre endringer i tegningene innendørs som ikke er fanget opp i det som har gått til kommunen fra ansvarlig søker. Det dreier seg om underetasjen der bruksarealet er redusert i forhold til det som var tegnet inn. Det har resultert i at badet er blitt mindre og flyttet for å gi plass til teknisk rom.

Hvor i søknaden står det at dere ønsker å bygge trapp og platting vest for huset?

Det står ikke i søknaden, da vi fikk opplyst fra kommunen at tiltaket ikke ble ansett som søknadspliktig. Om dette i ettertid skulle vise seg å ikke være korrekt, vil vi selvsagt innrette oss etter en eventuell ny vurdering fra kommunens side.

Som politiker har du sett mange dispensasjonssøknader. Hva tror du var grunnen til at denne saken ikke ble behandlet politisk men tatt på delegasjon av administrasjonen?

Jeg kan og vil ikke spekulere i hvilke vurderinger administrasjonen har gjort og ber om at spørsmålet rettes til kommunen, som kan redegjøre for dette.

Generelt ønsker jeg å understreke at jeg er veldig opptatt av at vi politikere skal opptre på en måte som ivaretar den tilliten vi er avhengige av fra befolkningen, og da skal vi selvsagt rette opp feil når vi begår dem.

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg i 2017, da denne byggesaken ble behandlet, ikke var folkevalgt. Jeg gikk ut av bystyret i 2010, og vendte tilbake til politikken som bystyrerepresentant etter valget i 2019.»

Torsdag 8. juni:

«Jeg har følgende kommentar til dine spørsmål: Vi engasjerte et profesjonelt arkitektfirma til å ivareta rollen som ansvarlig søker, og de har beklaget at de ikke har fulgt opp saken slik de burde.

Det er realt, men like fullt er det vårt ansvar som tiltakshaver å rydde opp i dette – og derfor er vi tydelige på at vi vil følge opp de pålegg og anbefalinger som måtte komme fra kommunens side. Det er en selvfølge, for rett skal være rett.

Til ditt spørsmål om jeg har benyttet First House i denne saken, er svaret at jeg har rådført meg med en jeg kjenner som jobber i First House, men da som venn og ikke som kunde.

Ut over dette har jeg ingen flere kommentarer!»