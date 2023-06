– Det er veldig synd. Vi har bygget Norges, og kanskje verdens, mest moderne fengsler. Men så har vi ikke råd til å gi et godt innhold til de innsatte, sier Rolf Velle.

Lederen ved Agder fengsel viser rundt i avdelingen i Mandal som åpnet for tre år siden.

Her soner 100 menn under høyt sikkerhetsnivå.

Likevel kan de innsatte handle og lage sin egen mat, ta utdanning og leve mest mulig likt som utenfor murene.

Men kraftige kutt i budsjettene fremover truer denne handlingsfriheten.

– Vi vil få mer isolasjon, mindre fellesskap og mindre positivt innhold, fortsetter Velle.

Han er dypt bekymret for fremtiden til både de innsatte og ansatte.

Fengselsleder ved Agder fengsel, Rolf Velle, frykter kutt i budsjettene vil få store konsekvenser for både innsatte og ansatte. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Agder fengsel Ekspander/minimer faktaboks Består av avdelinger i Mandal, Froland, Evje og Solholmen.

Fengselet i Mandal har 100 soningsplasser for menn med høyt sikkerhetsnivå.

I Froland er det 200 soningsplasser for menn med høyt sikkerhetsnivå.

Fengslet i Froland har kostet 1,15 milliard kroner, fengselet i Mandal 726 millioner.

De fire avdelingene har nærmere 400 ansatte. Kilde: Kriminalomsorgen.no

Må kutte over 100 millioner

Innen utgangen av 2025 er Agder fengsel pålagt å kutte over 100 millioner kroner. Og kuttene rammer i hovedsak bemanningen, ifølge Velle.

– Fengsel er en bemanningsintensiv bransje, så når en kutter i midler så betyr det kutt i folk. Og tar man vekk bemanning, så tar man også vekk innholdet for de som soner.

All undervisning var avlyst da NRK var på besøk. Lærerne var på studietur, og fengselet har kuttet nesten all bruk av vikarer. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

De innsatte har allerede begynt å merke kuttene. Når NRK er på besøk, står både undervisningsrom og gymsalen tom.

Lærerne er på studietur, og det er ikke penger til å leie inn vikarer.

– Det er jo synd for de innsatte som må sitte på sine celler hele dagen, uten tilbud. Og dette opplever vi at skjer oftere og oftere nå, sier Hilde Halkjelsvik Aabel, stedlig leder ved Agder fengsel avd. Mandal.

Stedlig leder ved Agder fengsel avd. Mandal, Hilde Halkjelsvik Aabel, syns det er tragisk at de innsatte ikke får benytte seg av alle tilbudene fengselet egentlig kan tilby. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

20 timer i isolasjon

Når innhold og aktiviteter stadig avlyses, øker frustrasjonen blant de innsatte.

Etter at innsparingene startet ved årsskiftet, har det vært en markant økning i uønskede hendelser på avdelingene både i Mandal og Froland.

– Det er stor frustrasjon blant de innsatte. Før var det ekstremt lite hendelser, og nå ser vi at det skjer mye hyppigere. Og det er garantert på grunn av dårligere bemanning, forteller fengselsbetjent og tillitsvalgt Sondre Haugdal.

Sondre Haugdal (t.v.) er fengselsbetjent og tillitsvalgt i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund. Han sier innsparingene tærer på både innsatte og ansatte. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Det at ting blir avlyst, eller at ting endrer seg, er jo noe av det verste for den innsatte. De vil ha, og trenger faste rutiner. Når dette blir rokket ved, så begynner uroen i «topplokket», sier Aabel.

Og verre kan det bli. Ifølge Velle vil kuttene bety langt mere isolasjon på cellen i årene fremover.

– I verste fall kan det godt hende at vi begynner å nærme oss 20 timer i døgnet på celle for enkelte, sier han.

Biblioteket i Mandal fengsel er populært blant de innsatte. Med lavere bemanning vil ikke de innsatte få komme hit like ofte. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Fire fengsler

Agder fengsel består av fire fengsler; i Froland, Mandal, Evje og Kristiansand.

Ifølge Velle er dette selve kjernen til problemet.

– Vi drifter fire fengsler på fire forskjellige lokaliteter, men vi får tilskudd som om vi drev ett fengsel. Det er fordyrende i seg selv med doble funksjoner ved de to store høysikkerhetsavdelingene.

I tillegg koster det mer at de innsatte kjøper inn og lager mat selv, fordi det krever mer bemanning for å ivareta sikkerheten.

– Det er spesielt for Agder fengsel, og en viktig del av soningen her. Andre fengsler har ikke dette tilbudet.

Butikken i Agder fengsel avdeling Mandal. Her kan innsatte handle mat og andre artikler som de trenger i det daglige. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Nærmer oss smertegrensen

De to nye fengslene i Froland og Mandal er de mest moderne i landet. Det er derfor et ønske fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at flest mulig skal få sone der. Fengslene er dermed stort sett fulle til enhver tid.

Regiondirektør i kriminalomsorgen sørvest, Tanja Rosså Ødegård deler bekymringen for den økonomiske situasjonen.

Tanja Rosså Ødegård er regiondirektør i Kriminalomsorgen sørvest. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Kriminalomsorgen får sine midler over statsbudsjettet. Ødegård mener det over flere år har kommet for lite penger enn hva de har behov for.

– Vi skal redusere unødvendige kostnader, men nå begynner vi å nærme oss smertegrensen for hva vi kan klare å levere med bakgrunn i økonomisk tildeling.

Ødegård påpeker også at det var en politisk beslutning å bygge to nye fengsler, istedenfor ett.

Justis- og beredskapsdepartementet erkjenner at kriminalomsorgen står i en krevende økonomisk situasjon og tar bekymringen til de ansatte på alvor.

I forslag til revidert budsjett som ble lagt frem 11. mai foreslås det å tilføre kriminalomsorgen hundre millioner kroner ekstra.

Fengselsbetjent Haugland synes situasjonen er tragisk.

– Det ender jo med at ansatte ikke vil jobbe her og at innsatte ikke vil komme hit. Det er brukt så mye penger på disse fengslene, og så fungerer det ikke. Det er jo en katastrofe.

Treningsrommet i fellesarealet ved fengselet i Mandal er stadig oftere låst. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK