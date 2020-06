Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nye Agder fengsel vil bli landets største med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet vil ha totalt 300 plasser, fordelt med 100 plasser i Mandal og etterhvert 200 plasser i Froland.

Frihet og ansvar

Justisminister Monica Mæland som klippet den røde snora mandag er veldig godt fornøyd. Hun mener fengselet er nyskapende med rehabilitering kombinert med straff.

– Det at de innsatte både kan handle maten og lage den selv. At de kan disponere sine egne penger og ta utdanning, er kjempeviktig.

Justisminister Monica Mæland mener Agder fengsel vil bli modellen for framtidige fengsler i Norge. Foto: LARS EIE / NRK

– Et slikt moderne fengselsbygg gir bedre forhold for både de innsatte og ansatte. Det legger til rette for et godt innhold i soningen. Det vil være tilrettelagt for aktivisering for alle, sier Mæland.

Avansert teknologi

Byggeprosjektet har søkt å ta kriminalomsorgen et stort skritt videre innenfor digitalisering. De innsatte vil ha tilgang til selvbetjente tjenester fra Nav, Skatteetaten, helsevesenet og kommunen. De vil også få mulighet for å kommunisere med pårørende.

– Disse løsningene vil gi mer effektiv kontroll av innsatte og besøkende. De er vesentlige for tilbakeføring av innsatte til samfunnet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Justisministeren mener det nye fengselet i Agder er noe helt nytt i norsk kriminalomsorg. Foto: Lars Eie / NRK

Trygve Fosse, direktør i Kriminalomsorgen i sørvest, mener fengselet skal ligge så tett opp til det normale livet som mulig.

– Selvforpleining er et viktig prinsipp når man skal få til best mulig rehabilitering, sier Fosse.

– Soningskøene øker

Før koronakrisen var det 483 personer i soningskø her i landet, nå har antallet økt kraftig, til 1337 personer.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det er frykten for koronasmitte som har ført til at færre settes i fengsel.

Hva mye betyr det for soningskøene å få to nye fengsler på Agder?

– Antagelig vil det ikke ha avgjørende stor betydning. Det er er særlig fengsler på lavere sikkerhetsnivå som har vært mest berørt av smitteverntiltakene. Agder fengsel er et høysikkerhetsfengsel, får NRK i svar fra Justisdepartementet.

Som et tiltak for å redusere soningskøen har KDI midlertidig åpnet for at domfelte som normalt ville blitt innkalt til lavere sikkerhetsnivå, kan innkalles til høyt sikkerhetsnivå. Dette vil gjelde om lag 80 av plassene som åpnes i det nye Agder fengsel, avdeling.