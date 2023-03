Kriminalomsorgen må kutte – fengsel frykter for sikkerheten

Det er stille i verkstedet i Stavanger fengsel. Vanligvis er det et yrende liv, men nå henger verktøyet på veggene.

Her får innsatte ved fengselet arbeidserfaring, som de tar med seg ut i samfunnet igjen.

Men nå står bare verksmester Anders Løvik med drillen i hånda.

Verksmester i Stavanger fengsel, Anders Løvik, ser på verktøy som henger ubrukt på veggen. Foto: Tom Edvindsen / NRK

For nå er det stopp. I alle fall midlertidig. Kriminalomsorgen i Norge må i år kutte mellom 170 og 200 millioner kroner. I region sørvest må rundt 20 millioner av disse kuttes.

Det får konsekvenser for aktiviteten ved Stavanger fengsel. Flere personer har det siste året sluttet. Disse blir ikke erstattet. I tillegg skal det kuttes ytterligere millioner.

– Vi vet også at det er en stor fare for at det kuttes på nattbemanningen, sier Bjarte Selland, leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) til NRK.

Han refererer til Ålesund-saken, hvor to fengselsbetjenter lot være å gå inn til en innsatt som forsøkte å ta sitt eget liv.

– Det er den verste situasjonen vi kan havne i, sier han.

De innsatte ved Stavanger fengsel blir trolig innelåst mer på cellene som følge av kuttene i kriminalomsorgen. Foto: Tom Edvinsen / NRK

Frykter dødsfall på cellene

Hvis det kuttes i nattbemanningen, mener Selland det ikke vil være sikkerhetsmessig forsvarlig å gå inn i en celle om natten dersom en situasjon skulle oppstå.

– Vi må bruke politiet til å gå inn, og da må vi vente på tur. Da kan vi få dødsfall i cellene, mener han.

På verkstedet må de si nei til mye. Det er nemlig bare to innsatte som jobber der.

– Det er synd. For vi har et ganske bra verksted og mulighet for å gjøre arbeid for bedrifter ute. Jeg har vært nødt til å si nei til masse jobber. Vi har ikke folk, og vi får ikke ansette, sier Løvik.

Før måtte de si nei fordi de hadde for mye å gjøre. Nå mangler de folk.

– Dette er innenfor yrker de innsatte kan jobbe i etter at de er ferdig hos oss, sier han.

Bjarte Selland frykter at kriminalomsorgen ikke kan levere på samfunnsoppdraget sitt og at de kriminelle vil få kortere vei tilbake til det kriminelle miljøet med kuttene i kriminalomsorgen. Foto: Tom Edvindsen / NRK

De innsatte blir innelåst

I dag har innsatte en god del utetid i fengselet. Selland frykter at om de innsatte må låses mer inne, vil humøret endre seg og faren for uønskede hendelser øke.

– Utførelsen av samfunnsoppdraget blir dårligere. Det gjør at veien tilbake til kriminalitet ikke er så lang som den burde vært, sier Selland.

«Ketil» har sittet i Stavanger fengsel en liten stund. Han sier han har hatt det greit. Det har vært aktiviteter og kino i gymsalen.

«Ketil» sier at kutt i aktiviteten gjør mye med trivselen i fengselet. Foto: Tom Edvinsen / NRK

Men etter nedskjæringene har det blitt verre.

– Nå har de kuttet i alt som er på tvers av avdelingene. Kvinneavdelingen er for eksempel mye innelåst, sier «Ketil».

– Har det ført til et stemningsskifte?

– Ja, det er de små tingene som betyr mest her inne. At en kan være litt sosial og samles og ha noe å se frem til. Enten det er kino eller volleyballturnering. Det gjør soningen vanskeligere at vi ikke får dette. Det gjør noe med trivselen, sier han.

Kutt hvert år

I fjor gikk Kriminalomsorgen sørvest med et underskudd på 36 millioner kroner.

– Enhetene i region sørvest står i en krevende økonomisk situasjon, sier regiondirektør Tanja Rosså Ødegård.

Tanja Rosså Ødegård er leder av Kriminalomsorgen sørvest. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Siden 2014 har kriminalomsorgen vært nødt til å kutte som følge av ABE-reformen. Ifølge statsbudsjettet i 2021 har ABE-reformens hensikt blant annet vært å gi mer effektiv statlig drift. Det har vært et kutt på 0,5 prosent hvert år.

Det er utfordrende.

De betaler blant annet husleie til Statsbygg. Den er høyere enn hva de får budsjett til.

– Først hadde vi ABE-kuttene. Nå øker alle kostnadene, og kriminalomsorgen går med et stort underskudd. Vi får ikke strømstøtte, og leieprisene øker, sier hun.

– Redusert aktivitet for innsatte kan bli en naturlig konsekvens av lavere bemanning.

Rosså fremhever likevel at kriminalomsorgen er bevisst på sitt samfunnsoppdrag.

Les også: Bekymret for hvordan selvdrapsfaren håndteres i norske fengsler

Den etablerte driften kan raseres

Leder i Stavanger fengsel, Cathrine Bjåland Moseng, bekrefter at de har mistet flere ansatte den siste tiden. Ifølge henne er årsaken sammensatt, men lønnsnivå, framtidsutsikter og et godt arbeidsmarked for øvrig spiller inn.

Fengselet har inntil nylig hatt ansettelsesstopp i henhold til pålegg fra regiondirektøren. I årets oppdragsbrev er dette endret til ansettelseskontroll, ifølge Moseng.

Cathrine Bjåland Moseng, leder i Stavanger fengsel. Foto: Marte Skodje / NRK

Men hun erkjenner at de må gjøre store økonomiske innsparinger.

– Konsekvensene kan bli en rasering av den etablerte driften, sier Moseng.

Hun sier de allerede begynner å merke store konsekvenser hos personer som sitter i fengsel på høyt sikkerhetsnivå.

– Vi opplever en stadig økning i innsattes levekårsproblematikk, psykisk sykere innsatte og mer kompleksitet i tilbakeførings- og rehabiliteringsarbeidet, sier hun.

Kronikk: Selvmord i fengsel

Moseng sier de har behov for mennesker som jobber med mennesker slik at de kan levere på samfunnsoppdraget sitt.

– Slik situasjonen er nå, gjør den økonomiske situasjonen dette vanskelig. Stavanger fengsels ansatte er gode på mellommenneskelig kontakt og tilbakeføringsarbeid, og vi ønsker ikke å måtte rasere den etablerte driften. Dette kan få større konsekvenser for samfunnet på sikt, sier hun.

Les også: Kriminalomsorgen sliter med å håndtere psykisk syke – Mental Helse bekymra

Enorm prisstigning

Kriminalomsorgsdirektoratet, det øverste leddet i kriminalomsorgen, påpeker at det er Stortinget som vedtar budsjettene for offentlig virksomhet i Norge.

Ifølge seniorrådgiver Atle Syvertsen er budsjettet økt fra i fjor, samtidig som nye oppgaver skal løses innenfor budsjettrammen.

– Prisstigningen for tiden er den høyeste siden 80-tallet, noe som gjør det svært krevende å budsjettere hvilke faktiske kostnader som påløper i løpet av året vi er inne i, sier han.

Han anslår at kriminalomsorgen får 45–50 millioner i økt strømregning for i år. Samtidig har husleien til Statsbygg, som eier de aller fleste fengselsbyggene, økt med 30 millioner mer enn det som er kompensert i budsjettet.

– Totalt betyr dette at kriminalomsorgen i år må spare inn anslagsvis 170–200 millioner kroner. Region sørvests andel av dette anslås til cirka 20 millioner kroner. Dette er anslag, og må ikke anses som endelige tall.

Låste celledører vil bli vanligere ved fengselet i fremtiden. Foto: Tom Edvinsen / NRK

Kriminalomsorgsdirektoratet må overholde budsjettrammene fra Stortinget, og ifølge Syvertsen må det derfor kuttes for å få regnskapet i balanse.

– Det gjøres blant annet ved å effektivisere driften i det enkelte fengsel og friomsorgskontor, ved å se om noen avdelinger kan stenges for kortere eller lengre tid, redusere overtid og kutte i reiser og kurs for ansatte, sier Syvertsen.

Vil få penger fra revidert nasjonalbudsjett

Justis- og beredskapsdepartementet erkjenner at kriminalomsorgen står i en krevende økonomisk situasjon og tar bekymringen til de ansatte på alvor.

I en e-post til NRK skriver statssekretær John-Erik Vika (Sp) at det i fjor ble vedtatt en økning på til sammen 145 millioner kroner, som blant annet skulle gå til økt bemanning.

Departementet vedgår at økningen blir spist opp av økte priser. I revidert nasjonalbudsjett i mai skal statsbudsjettet derfor justeres for å sikre at aktiviteten blir slik Stortinget forutsatte i fjor.

Kriminalomsorgen sørvest har fengslene Sandeid, Haugesund, Stavanger, Åna og Agder-fengslene i tillegg til Friomsorgen i Stavanger.