Mye matjord er ødelagt etter flommen

Norges Bondelag mener matjorda må sikres bedre i fremtiden for å hindre at flommer ødelegger matproduksjonen.

Bakgrunnen er flommen og uværet i Agder-fylkene nylig som ødela hus og infrastruktur, men som også ødela mye viktig matjord.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) var i dag i Birkenes kommune sammen med representanter fra bondelaget, og de fikk se store skader på jordene.

Flommen har skadet potethøsten flere steder. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Må forebygge slike skader

– Matjorda er uerstattelig. Det er her vi skal dyrke korn og grønnsaker fremover. Så på bred basis må vi tenke forebygging og se på hvordan vi kan hindre at dette skjer om igjen.

Det sier styremedlem i Norges Bondelag Birte Usland, som selv er bonde i landsdelen.

– Her vi står har det vært flere meter med vann som har gravd store hull i jorda og flyttet store mengder matjord. Du kan se det på vegetasjonen rundt. Det ligger liksom flatt. Så dette har vært heftig, sier Usland.

Og matjorda er borte for alltid. Den er ført med elvevannet nedover og ut i sjøen.

– Hva må gjøres?

– Det er flere aktører her. NVE driver med sikring mot flom og ras og de må få tilført de midlene som trengs. Også er jo kommunene sentrale her. Bøndene og grunneierne kan gjøre noe selv, men de store nasjonale grepene kan ikke en bonde gjøre noe med, sier Usland.

Styremedlem i Norges Bondelag Birte Usland (t.v.), og stortingsrepresentant fra Vest-Agder Ingunn Foss (H). Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Regjeringen kutter

Regjeringen har nesten halvert pengebruken til ras- og flomsikring neste år, ifølge forslag til statsbudsjett for 2018 som ble lagt frem forrige uke.

Dette har provosert leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, spesielt etter at to statsråder besøkte Sørlandet rett etter storflommen og lovet mer penger til flom- og skredsikring.

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til at regjeringen kutter i budsjettet til flom- og skredsikring neste år. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– At regjeringen reiser ned til flomrammede Sørlandet og viser sin medfølelse samtidig som de lover sterkere satsing, vel vitende om at de kutter nesten halve budsjettet, er direkte frekt, sa Vedum til NRK nylig.

Så på skadene i dag

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder Ingunn Foss (H) møtte i dag bonde Leif Johan Rugsland for å se på skadene, vel vitende om kuttene fra egen regjering.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) møter bonde Leif Johan Rugsland og ser på flomskadene. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– I utgangspunktet er det ikke kutt, men krisemidler som er trukket tilbake fordi arbeidsmarkedet i landsdelen har bedret seg. Men det er helt klart at med et slikt vær som vi har hatt de siste årene, så må vi få et høyere fokus på dette, sier Foss.

– Så det er ikke utenkelig at det må mer penger inn, selv om man ikke kan ta alt på ett år, legger hun til.