Mishandlet på grunn av hasj-gjeld

Fire menn i 20-årene står i Aust-Agder tingrett tiltalt for et brutalt ran i Grimstad. Ifølge tiltalen bandt de en 22-åring til en seng og stakk ham med kniv. Politiet mener grunnen var at mannen hadde narkotikagjeld, skriver Agderposten.