– Vi gler oss stort til å spele inn neste års sesong på sørspissen av Noreg.

Det seier produsent av Mesternes mester Eirik Hamre i Nordisk Banijay.

Dei kan no avsløre at Agder-kommunane Lindesnes og Farsund blir vertskap for sesong 15 av det populære programmet på NRK.

Innspelinga startar i juni i år og har premiere på nyåret 2024.

– Området byr på vill og vakker natur med store kontrastar, frå kritkvite strendar til grøne åsar. Dette er spektakulære omgivnader som er midt i blinken for Mesternes mester, seier Hamre.

Aksel Lund Svindal held fram som programleiar neste sesong. Også han er svært fornøgd med valet.

– Eg er skikkeleg spent på å bli betre kjent med Lindesnes og Farsund. Bileta frå researchen til produksjonsselskapet ser heilt fantastiske ut, så eg så eg har store forventningar, seier Lund Svindal.

Avslører få detaljar

Før pandemien vart Mesternes mester spelt inn i ulike land sør i Europa. Sidan 2021 har det gått føre seg i Noreg.

Finalen av sesong 14 vart nyleg sende på NRK. Der gjekk olympisk meister i roing, Olaf Tufte av med sigeren.

Sesongen vart spelt inn i Sandefjord og Larvik.

Dei to tidlegare sesongane fann stad på Sørlandet.

I Arendal og Grimstad i 2021, og i Kristiansand og Lillesand i 2022.

Produksjonsselskapet er no i gang med å finne område for innspeling i Lindesnes og Farsund.

Men dei vil ikkje avsløre nøyaktig kvar det skal filmast før opptaka blir avslutta i juni i år.

Over all forventning

Mesternes mester er blant NRKs mest populære program og har vorte sendt kvart år sidan 2009, med unntak av 2013.

Serien har i snitt trekt 1,3 millionar nordmenn til skjermen per episode denne sesongen. På det meste hadde dei totalt 1,5 millionar sjåarar.

I fjor vart serien nominert til Gullruten for beste konkurransedrivne reality for sjette gong.

– Særleg gledeleg er det at straummetalla i NRK TV i år er over all forventning, seier NRKs prosjektredaktør for Mesternes mester, Pia Basberg.

Vinnar av sesongen i 2021 og alpinlegende Aksel Lund Svindal held fram som programleiar.

Jerngrep er ei kjend øving som har gått igjen i dei aller fleste sesongane av Mesternes meister. Her frå sesongen i år som hadde finale på NRK på fredag. Foto: Heidi Marie Gøperød

Lokal stoltheit

Ordførarane av Lindesnes og Farsund gler seg til å vere vertskap og har store forventningar.

– Sjåarane kan gle seg til veldig mykje fin natur, strendar og spennande landskap, seier ordførar i Farsund Arnt Abrahamsen.

– Vi er kjempeglade for å kunne gjere dette saman med Farsund og å få vise fram sørspissen på ein fantastisk måte, seier Lindesnes-ordførar Even Tronstad Sagebakken.

27. februar 1656 ble Norges første fyrlys tent på Lindesnes fyr. Strendene på Lista er et yndet sted for surfing. Restauranten «Under» på Båly i Lindesnes. Farsund sentrum.

Sagebakken trur det vil bety mykje for lokalbefolkninga at innspelinga kjem til dei.

– Dette kjem til å gjere folk stolte. Vi skal vere med å bidra til at dette blir ein historisk sesong.

Kommunen får uvurderleg reklame, meiner ordførarkollega Abrahamsen.

– No får vi vist fram kommunen for omtrent halvannan million sjåarar i ei tid på året då mange kanskje planlegg ein ferie. Verkar vi skikkelege her er det vanvitig god PR for kommunen.