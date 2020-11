Mener to store smitteutbrudd har samme kilde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter flere hektiske dager med smittesporing er kommunelegen i Lyngdal ganske sikker i sin sak.

Det nåværende smitteutbruddet i Lyngdal med over 85 smittede, samt et tidligere utbrudd i et kor i Farsund, har samme utgangspunkt.

– Vi er ganske sikker på at smitten stammer fra utlandet og at den ble brakt inn til Norge den siste uka i oktober, sier kommunelege i Lyngdal Henriette Pettersen.

Smitten brakt til to kommuner

Hun beskriver hvordan smitten først kom til Lyngdal, og så fortsatte til nabokommunen Farsund.

I Lyngdal tok den veien inn i en menighet, der den lå og ulmet i én og en halv uke.

I Farsund gikk den inn via en fabrikk og videre til et kor.

Det første utbruddet ble avdekket i koret Nordvesten i Farsund. Både korlederen og nesten alle medlemmene fikk påvist smitte.

– Så tok det fyr i Lyngdal, sier kommunelegen.

Hun viser til utbruddet det har blitt jobbet hektisk med å få oversikt over de siste dagene.

Det har utgangspunkt i to smittede som deltok på samlinger i en rumensk menighet i Lyngdal.

I løpet av en helg ble det holdt flere møter i dette lokalet, som den rumenske menigheten leide i Lyngdal. Foto: Anne Wirsching / NRK

85 smittede og 1300 i karantene

I det siste utbruddet, har over 85 personer så langt testet positivt på covid-19. De fleste er fra Lyngdal, men også nabokommunene Lindesnes, Farsund og Hægebostad er berørt.

Til sammen er over 1300 i karantene i de fire kommunene. 700 av dem bor i Lyngdal.

Pettersen sier de ennå ikke har full oversikt over omfanget av smitten.

I helgen ble det tatt 680 prøver av barn i barnehager og skoler. Mandag fikk de svar på én fjerdedel av dem. To var positive.

De andre testene venter de å få svar på i dag.

– Da vil vi se hvor mye smitten har spredt seg til resten av befolkningen. Det er en veldig avgjørende faktor, sier Pettersen.

At begge utbruddene har samme kilde, mener hun er svært sannsynlig.

– Vi har kommet fram til at det er mest sannsynlig, siden vi ikke finner noen andre smittekilder, sier hun.