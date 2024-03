Mener hyttefolk er dårlig på kildesortering

- Renovasjonsselskapet Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap mener at hyttefolk er dårlige på kildesortering, og at det meste av søppelet havner i restavfallet.

- Daglig leder Ove Haugland tror at folk er i feriemodus på hytta og tar seg ikke tid til å sortere riktig.

- Flere hyttefolk innrømmer at de kan bli sløvere med søppelsortering når de er på hytta.

- Noen mener at hyttekommunene bør tilrettelegge bedre for kildesortering, spesielt på søndager når de fleste reiser hjem.

- Kommunen sier de jobber med forbedringer, men ber folk bruke litt bedre tid på å sortere hytteavfallet.



