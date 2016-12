Meget glatt på E18

Politiet opplyser at det er meget glatt på E18 mellom Kristiansand og Grimstad. En bil kjørte i ettermiddag i autovernet ved Grimstad på grunn av glatt veibane og vind. På E39 ved avkjørsel til Fosselandsheia hadde et tre blåst ned og lå delvis over veibanen.