Måtte sy 29 sting etter fyrverkeri-lek: – Det har satt sine spor

– Jeg sliter fortsatt litt med svimmelhet og har mistet 20 prosent av synet på det ene øyet, sier 28-åringen til NRK.

For fire år siden fikk han store skader da han og noen kamerater lekte med fyrverkeri på nyttårsaften.

Guttegjengen tok ut kruttet fra et fyrverkeribatteri og tente det i en glassflaske. Det skulle de ikke ha gjort.

Noen minutter senere lå sørlendingen i ambulanse med store brann- og kuttskader fra eksplosjonen i glassflaska.

Karl Ivar Fjell brukte vernebriller, likevel endte han opp med 29 sting i ansiktet.

– Det har satt sine spor, sier han og peker på arrene.

ADVARER: Nyttårsdressen er klar, men fyrverkeri holder Karl Ivar Fjell seg unna. Han advarer andre mot å leke med fyrverkeri. Foto: Geir Egeland / NRK

Advarer mot uvettig bruk

Antall skader på grunn av fyrverkeri har gått ned med nesten 70 prosent på 10 år. Strengere regler, kortere salgstid og flere forbudssoner er årsaken til nedgangen.

Likevel får mange skader hvert eneste år.

Brannvesenet sier det fortsatt er altfor mange som ikke forstår hvor alvorlig konsekvensene kan bli.

– Det er en del uvettig bruk fortsatt, sier brannsjef Dag Svindseth til NRK.

Han sier brannvesenet over hele landet er i stående beredskap på nyttårsaften.

– Vær forsiktig, sett deg på huk når du tenner på, ikke stå over fyrverkeriet og ikke tenn på en gang til hvis det svikter, oppfordrer Svidseth.

29 STING: Karl Ivar Fjell eksperimenterte med fyrverkeri på nyttårsaften 2013. Det skulle han ikke gjort. Han fikk store skader i ansiktet. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Ikke til å leke med

Også Karl Ivar Fjell ber folk være ekstra forsiktig. Han mener han selv var heldig som ikke fikk større skader.

– Det er jo først og fremst gutter som liker å teste grenser, men fyrverkeri er ikke noe å leke med, sier han.

– Hver gang jeg møter noen som spør meg hvordan jeg har fått arrene i ansiktet, forteller jeg historien min. Dessverre er det jo sånn at noen må bli skadet for at andre skal forstå alvoret, sier 28-åringen.