Politiet fikk klokken 13.40 melding om en bilulykke ved Lundeslettene, sier Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt.

– Og mens vi sendte ressurser mot stedet så kom det flere telefoner fra samme område fra bilister som var havnet i kø etter ulykken. De fortalte at en mann forsøkte å ta seg inn i biler på stedet.

Gausdal sier politiet oppfattet det som om han forsøkte å stjele biler for å stikke fra stedet.

Bilene som var involvert i ulykken på E18 ble hentet av bilbergere søndag ettermiddag. Foto: Leif Dalen / NRK

Hoppet på panser

Vitner NRK har snakket med forteller at mannen prøvde å ta seg inn i flere biler.

Tidligere NRK-ansatt Leif Solberg var på vei hjem fra Oslo da han så noen som sprang rundt og veivet med armene ved ulykkesstedet. Han fikk se mannen før han ble tatt av politiet.

– Han virket ikke trygg. Jeg snakket etterpå med en av bilistene som mannen hadde prøvd å ta bilen fra. Hun hadde sagt til ham at det ikke var snakk om å gi fra seg bilen med bikkjene sine i, og hun fikk på en eller annen måte stoppet ham.

Leiv Solberg ble vitne til mannen som prøvde å true til seg biler. Foto: Leif Dalen / NRK

Et annet øyenvitne som ønsker å være anonym forteller at mannen hoppet på panseret på bilen, satt på huk og stirret gjennom frontruten på de to som satt i bilen.

– Det var en skikkelig skremmende opplevelse. Først ser vi en mann som forsøker å ta seg inn i bilen foran oss, og deretter løper han videre til oss og hopper opp på panseret som får seg en bulk, sier vitnet.

Mannen ble oppfattet som sint og ruset.

– At du skal oppleve at folk er ute og kjører bil når man ikke bør kjøre bil midt på lyse dagen er jo ille da, sier Solberg.

Klokken 15.15 opplyste politiet at mannen var pågrepet og siktet for trusler.

Det er tydelige fotspor etter mannen som hoppet opp på panseret til øyenvitnet. Foto: Privat

Kjenning av politiet

Ulykken skal dreie seg om en påkjørsel bakfra. Mannen som oppførte seg truende skal ha kjørt sin bil inn i bilen foran.

Politioverbetjent Bernt Skjeggedal opplyser til NRK søndag kveld at mannen som nå er sikta for trusler er en kjenning av politiet.

Han er søndag kveld på sykehuset i Arendal for å ta rutinemessig blodprøver.

Det var en stund full stans i trafikken etter ulykken, som skjedde rundt klokken 13.30 søndag.

Bevæpnet politi

Ifølge Fædrelandsvennen ble det gikk ordre om bevæpning i forbindelse med utrykningen. Det var ved 15-tiden fortsatt mye politi på stedet.

Det var full stans i trafikken etter ulykken. Totalt fire personer var involvert, og alle ble sendt med ambulanse til Sørlandet sykehus. Ingen skal være alvorlig skadet.

Like etter klokken 15 ble begge bilene fjernet og trafikken gikk som normalt.