Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Russ i Agder mener de har for få steder å være under feiringen, med over halvparten av dagene i russetiden uten steder å parkere.

Tidligere har de fått bruke området ved Ikea, Avenyen i Kristiansand og Klatretårnet i Lillesand, men etter fjorårets forsøpling har disse stedene begrenset bruken.

Russepresidentene har jobbet med kommuner og private aktører for å finne steder å være, men frykter mangelen kan føre til ekskludering og gå ut over sikkerheten.

Kristiansand kommune legger til rette for fire dager for russen i Odderøya Amfi, men dette koster mye penger.

Avenyen i Sørlandsparken har begrenset bruken av parkeringsplassen sin til to dager i løpet av russetiden på grunn av tidligere erfaringer med bråk og forsøpling.

– Vi mangler rulleplasser. Vi har steder å være i helgene, det vil si åtte av 28 dager, sier Emma Sophie Dalstø-Onsrud.

– Vi mangler rulleplasser. Vi har steder å være i helgene, det vil si åtte av 28 dager, sier Emma Sophie Dalstø-Onsrud.

Hun er russepresident ved Tangen videregående skole i Kristiansand.

Sammen med russepresidenter fra Lyngdal til Tvedestrand stiller hun spørsmål ved hvor de skal oppholde under store deler av russetiden som starter fredag.

Tidligere har de fått bruke store parkeringsområder ved kjøpesentre og butikker i Kristiansand. I år får de enten mindre eller ingen tid på disse områdene.

– Det eneste vi trenger er en stor grus eller parkeringsplass hvor det er plass til oss. Da kan vi samles og slipper å kjøre hele tiden, sier Dalstø-Onsrud.

Emma Sophie Dalstø-Onsrud gleder seg til russetiden, men stiller spørsmål ved hvor de skal være. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Frykter for sikkerheten

Russepresidenten frykter mangelen på steder å være kan føre til ekskludering og gå ut over sikkerheten.

– Jeg tror vi kommer til å være i veien for folk. Også handler det mye om sikkerheten vår, fordi da har vi ikke arrangement med foreldrevakter og noen som tar vare på oss, sier Dalstø-Onsrud.

Presidentene har jobbet inn mot både kommuner og private aktører for å finne steder å oppholde seg.

Kristiansand kommune legger til rette for fire dager for russen i Odderøya Amfi. Arrangementskoordinator Tore Løvland forteller at dette koster mye penger.

– Vi mener vi har strukket oss langt med dette, sier Løvland.

Vanskelige gjester

Kurt Mosvold er styreleder i Avenyen i Sørlandsparken. Han har i flere år jobbet inn mot russen og lagt til rette for at de kan bruke området.

I år har de sett seg nødt til å begrense bruken av parkeringsplassen sin til to dager i løpet av russetiden. Butikkene som holder til i Avenyen vil ikke ha russen på besøk.

– Tidligere erfaringer tilsier at det blir mye bråk og forsøpling. Det har også en tendens til å utarte på måter vi ikke synes er fornuftig, sier Mosvold.

Avenyen har tidligere blitt flittig brukt av russen på Sørlandet. I år får de ta i bruk de store parkeringsarealene to kvelder. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Han har hatt månedlig dialog med russepresidentene i forkant av russetiden.

– Det er kjekke ungdommer som tar ansvar. Derfor prøver vi å få til et par arrangement i år.

Også Ikea har sagt at de ønsker at russen lar deres parkeringsplass være i fred på grunn av forsøplingen det medfører.

Kurt Mosvold har jobbet tett opp mot russen i forkant av russetiden. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Legger til rette så godt de kan

Politiet i Agder er opptatt av sikkerheten til russen. Sammen med kommuner og privataktører prøver de å legge til rette for en trygg feiring.

– Vi er kjent med at russen har fått tildelt områder både fra private og kommunen og håper det er tilstrekkelig for at de får en trygg og god feiring, sier politistasjonssjef i Kristiansand Jan Terje Aas.

– Ville det ikke vært lettere for både russ og politi hvis de hadde et fast sted å være?

– Rent teoretisk for russefeiringens del hadde det vært det beste. Så vet vi at feiringen kan skape utfordringer i form av støy, her gjelder å få feiringen inn i samfunnet ellers slik at det ikke forstyrrer et område for mye, sier Aas.