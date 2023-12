Løp av gårde med ring til 60.000 kroner

Kort oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En tyv stjal en ring fra Diamanthuset på kjøpesenteret Amfi Vågsbygd i Kristiansand tirsdag ettermiddag.

Eieren av butikken, Håkon Vestberg, har drevet gullsmeden siden 2009 og har aldri opplevd noe lignende.

Forsikringen dekker ikke slike tyverier når butikken er åpen og varene er tilgjengelige.

Vestberg anslår at butikken må selge varer for én million kroner for å dekke tapet av ringen.

Politiet har mottatt anmeldelse av tyveriet og vil undersøke overvåkingsbilder fra stedet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Kjeltringer ønsker jo ikke å bli tatt, så han hadde en sykkel stående klar utenfor for å kunne rømme raskt.

Det sier Håkon Vestberg, som eier gullsmedforretningen Diamanthuset på kjøpesenteret Amfi Vågsbygd i Kristiansand.

Tirsdag kom en «kunde» inn i butikken og spurte en av de ansatte om å få prøve en ring. I det han tok på seg ringen, snudde han seg og løp av gårde.

Det var Fædrelandsvennen som skrev om saken først.

Vestberg har drevet gullsmeden siden 2009 og har aldri opplevd noe lignende.

Nå ber han folk som kan ha sett tyven eller kjenner ham igjen om å ta kontakt med politiet.

Diamanthuset ligger i kjøpesenteret Amfi Vågsbygd. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Gjorde alt riktig

Vestberg er tydelig på at de ansatte skal føle seg trygge på jobb, og sier det har vært en belastning for den ansatte som opplevde tyveriet.

– Hun som ble utsatt for dette ble jo forståelig nok redd, sier han til NRK.

Han forteller at de snakker om slike hendelser på personalmøter og om hvordan de ansatte skal handle i slike situasjoner.

– Hun som var på jobb gjorde alt riktig. Hun trykket på alarmknappen med en gang og løp ikke etter. Vi skal ikke utfordre skjebnen, for det er tross alt bare en ting. Plutselig kan tyven ha et våpen i lomma.

Ringen som ble stjålet kostet rundt 60.000 kroner. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Vestberg håper at noen kjenner igjen tyven.

– Kanskje får vi ikke ringen igjen, men det at folk blir tatt er jo en fordel. Risikoen for å bli tatt er jo det som får folk til å la være.

Politiet ble varslet om hendelsen, men hadde ingen ledig patrulje. Forholdet vil bli anmeldt.

Forsikringen dekker ikke tyveriet

Vestberg forteller at så lenge butikken er åpen og varene tilgjengelige, dekker ikke forsikringen slike tyveri.

– Dette er det som kalles for et simpelt tyveri, for vi har låst opp en vare som kunden tar og løper vekk med. Det finnes nok forsikringer som kan dekke slike tyveri, men de er altfor dyre.

Han anslår at butikken må selge varer for én million kroner for å dekke tapet av ringen.

– Alt som blir stjålet går utover fortjenestemarginen. Det høres fint ut å drive gullsmedbutikker og selge diamanter, men bunnlinja er jo ikke veldig stor. Sånn sett er det veldig ødeleggende når slikt skjer, sier Vestberg

Seksjonsleder ved Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt Jan Nesland, bekrefter at de har mottatt anmeldelse av tyveriet.

Han sier politiet vil undersøke overvåkingsbilder og hente inn øvrig informasjon i saken.