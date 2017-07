Leteaksjon etter båtulykke

Kristiansand, kl. 02.03: En person skal ha kjørt på et skjær mellom Ternevik båthavn og Andøya, Vågsbygd opplyser politiet.

Politiet ankommer stedet og hjelper personen i båten. Vedkommende opplyser videre at to personer skal ha svømt til land etter ulykken.

​ – Han fortalte at de to andre mennene hoppet i sjøen og forsøkte å svømme til land, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til NRK.

Dykkere, en redningsskøyte, en politibåt og en båt fra kystvakten deltok i letearbeidet.

Det søkes i sjøen, men politiet avslutter søket ettersom det ikke er meldt om noen savnede personer.

– Vi har ikke funnet noen personer, men i følge mannen vi fant i båten skal de to mennene som hoppet til sjøs ha kommet seg i land.

– Vi har ikke lykkes i å komme i kontakt med de to mennene og tar imot tips i saken.

Saken vil etterforskes nærmere avslutter Andersen.

LETTE ETTER MENNENE: Politiet deltok i letearbeidet ved båthavnen etter de to savnede. Foto: TOR ERIK SCHRØDER / NTB SCANPIX

Promillekjøring av båt og mistanke om båttyveri

Kristiansand: Politibåten har i løpet av natten kontrollert 11 båtførere. Resultat: 1 anmeldt for promillekjøring, 1 pågrepet for promillekjøring. En er anmeldt for båttyveri og en har fått forelegg for manglende lanterneføring.

Kristiansand, kl. 21.08: Politiet pågriper en person mistenkt for båttyveri.

Mandal, kl. 00.03: Politiet får melding om en trafikkulykke i Høybaken i Mandal. Det opplyses at det skal være en mopedfører som har kjørt inn i en midtrabatt. Fører skal ha løpt fra stedet skriver politiet. Mopeden skal være stålet opplyser de.

Politiet finner fører kort tid etter og han blir kjørt til sykehus. Skadeomfang er foreløpig ukjent.

Arendal, kl. 00.40: Politiet stopper en slåsskamp i Arendal sentrum.

Slåsskampen skal ifølge politiet oppstått som følge av en forbipasserende som skal ha slått til en bil. fører og forbipasserende skal deretter ha endt opp i slagsmål. Mannen som slo til bilen har blitt bortvist fra Arendal sentrum opplyser politiet.

Arendal, kl. 00.56: Politiet får melding om slåssing ved et utested på Landbrygga i Arendal. En person skal ha gått til angrep på tjenestemann før han løp fra stedet opplyser politiet. Det letes nå etter kjent gjerningsmann opplyser de.

Mandal, kl. 02.05: En mann blir bortvist fra et utested i Store Elvegate i Mandal for ordensforstyrrelse. Politiet opplyser at mannen kom tilbake. Siden mannen ikke fulgte politiets instrukser blir han pågrepet og kjørt til arresten opplyser de.

Mandal, kl. 02.56: En mann blir anmeldt for urinering på offentlig sted i Mandal skriver politiet.