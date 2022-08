Mener Flekkefjord-saker skaper frykt blant leger

– Det er uheldig hvis det blir vanlig å politianmelde og straffe leger for feilbehandling. Terskelen må ikke bli lavere for å gjøre det, mener president Anne-Karin Rime i Legeforeningen.

Tirsdag skrev NRK om en ny Flekkefjord-lege som er siktet av politiet etter feilbehandling.

Det er den andre legen fra sykehuset i Flekkefjord som har vært under etterforskning det siste året.

Legeforeningen opplever nå at leger i økende grad er bekymret for å gjøre feil, i frykt for å bli anmeldt eller uthengt, ifølge Rime.

Hun tar forbehold om at hun ikke kjenner den aktuelle saken, og at Legeforeningen heller ikke kommenterer enkeltsaker.

– Jeg tror ikke samfunnet er tjent med amerikanske tilstander, hvor det i utstrakt grad rettes søksmål mot leger. Vi har et reaksjonssystem som Helsetilsynet ivaretar, sier Rime.

– Viktig å luke ut leger

Advokat Jan Inge Thesen mener Norge er langt unna det Rime kaller for amerikanske tilstander.

Han mener det er for sjelden at politiet går etter enkeltleger.

– Det er viktig å luke ut de legene som ikke er kvalifisert, og som ikke bør påta seg slike oppgaver. Som for eksempel å drive med komplisert ortopedi uten å være kvalifisert til det. Da går det galt.

Tidligere i år ble lege Jerlan Omarchanov tiltalt for brudd på helsepersonelloven etter en feiloperasjon i Kristiansand i 2019. Rettssaken mot han starter i slutten av august.

Omarchanov har stått bak en rekke feiloperasjoner på Sørlandet, og 58 pasienter har fått erstatning i saker mot ham.

Svein Are Auestad ble feiloperert av Jerlan Omarchanov. Rettssaken mot Omarchanov starter i Agder tingrett i slutten av august. Foto: Privat

– Betyr enormt mye

Thesen representerer et tjuetalls pasienter som har gått til sak mot Sørlandet sykehus.

Han representerer også pasienten som har anmeldt den nyeste saken mot en ortoped i 40-årene.

Pasienten kom inn med knust hæl, men ortopeden overså det på røntgenbildet.

– Det er vanskelig å forstå at det kan oversees av en spesialist i ortopedi, skriver Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i sin vurdering.

NPE skriver også at saken som ortopeden nå er siktet for, er «utvilsomt klart brudd på det som forventes/bør kreves på et norsk sykehus, uansett størrelse».

Det har endt med at en ortopeden nå er siktet etter en feilbehandling.

– For pasienten betyr det enormt mye at politiet har tatt ut siktelse. Ingen har brydd seg tidligere, mener Thesen.

Advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertson representerer pasienten som ble feilbehandlet i Flekkefjord i 2020. Foto: Truls Kleven

– Ingenting å frykte

Presidenten i Legeforeningen mener man bør prioritere kontinuerlig kvalitetsarbeid og følge opp feil på systemnivå ved sykehusene.

– Å bli satt under politietterforskning når man er på jobb, er en stor belastning og kan skape unødvendig frykt for å gjøre feil.

– Strafferettslige reaksjoner må forbeholdes de groveste sakene og er et lite egnet virkemiddel for å forebygge feil i helsetjenesten, legger hun til.

Rime mener det er viktig å huske at medisinsk behandling og operasjoner kan være kompliserte, og at man ikke alltid kan forvente å bli 100 prosent bra igjen.

– Og det handler ikke nødvendigvis om at legen har gjort en feil, understreker hun.

President Anne-Karin Rime i Legeforeningen. Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legefo

– Ikke hverdagskost

Thesen mener politisaker er forbeholdt de alvorligste tilfellene.

– Leger som kan faget sitt har ingenting å frykte. Dette er ikke hverdagskost, sier han.

Han mener også at helsepersonelloven er der for en grunn.

– Det er først og fremst pasientens sikkerhet som er i fokus her. Det er en grunn til at vi har reglene, og etter min oppfatning brukes de veldig sjelden mot legene. Det er absolutt ingen trend.

– Dette har vært enkeltstående tilfeller som har vært så alvorlig at det har vært helt nødvendig at politiet skal etterforske sakene. Dette er ikke hverdagskost.

NRK har spurt Agder politidistrikt om de har opplevd en økning i anmeldelser mot leger. De svarer at spørsmålet krever et større empirisk grunnlag enn det de har tilgjengelig.