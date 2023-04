– Foreningen får ikke beholde midler til å planlegge videreføring av driften, sier avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet.

De har i dag orientert foreningen om at de må tilbakebetale ytterligere 6,5 millioner kroner.

– De organisasjonsmessige og økonomiske forholdene omkring FFB og barnehospicet gjør at veien fram til aktivitet og et forsvarlig tjenestetilbud framstår som lang og usikker, sier Husum.

Foreningen hadde rundt 14 millioner kroner igjen i ubrukte midler fra 2022. 7,7 millioner av disse får de beholde.

Husum opplyser at dette er penger som skal dekke kostnadene foreningen har hatt i forbindelse med blant annet opprydning og oppsigelse av ansatte.

Disse pengene er langt på vei brukt opp.

Elise Husum er avdelingsdirektør for tilskudd hos Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

Viderefører foreningen

For et par uker siden bestemte medlemmene i foreningen at FFB skal videreføres. Dette til tross for at styret hadde innstilt på at foreningen burde legges ned.

Det nye styret i foreningen hadde et møte med Helsedirektoratet tidligere denne uka. Husum opplyser til NRK at foreningen ga uttrykk for at de ønsket å videreføre tiltaket med barnehospice.

De la da fram en plan for det videre arbeidet.

– Vår vurdering er at det er langt fram og at det er stor usikkerhet forbundet med det så vi ønsket å avvikle vårt forhold til foreningen, sier Husum.

Foreningen har allerede betalt tilbake 4,2 millioner kroner. Dermed blir det totale beløpet de må tilbakebetale 10,7 millioner.

Sitter igjen med en million

Tidligere styreleder i foreningen Ansgar Gabrielsen har tidligere opplyst til NRK at foreningen sitter igjen med cirka 7,5 millioner kroner i disponible penger.

Dette er inkludert en leilighet i Kristiansand sentrum som foreningen eier. Den ligger fortsatt ute for salg til rundt 5,5 millioner kroner.

Dermed vil foreningen sitte igjen med rundt en million kroner når Helsedirektoratet har fått 6,5 millioner, dersom leiligheten blir solgt til prisantydning.

NRK har ikke lyktes med å få tak i ny styreleder i foreningen Knut Johannessen for en kommentar.