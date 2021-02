Kristiansand gjør seg klar for ny lockdown: Dette er de nye tiltakene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kristiansand er nå på nivå med Oslo når det kommer til koronasmitte.

– Vi må slå ned denne smitten. Det må vi gjøre så fort som mulig, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Den siste uken har rekordmange smittetilfeller blitt registrert i sørlandsbyen. Fredag var det 38 tilfeller alene.

– Vi har vært i tett kontakt med FHI gjennom helga. De er bekymret. Vi er i samme kategori som Oslo når det gjelder forekomst av smitte, sier Skisland.

Dette er de nye reglene:

Alle arrangementer forbys. Det er med unntak av bisettelser og begravelser.

Alle serveringssteder stenges, med unntak for takeaway.

Alle treningssentre stenges.

Det blir forbudt mot mer enn fem gjester i private hjem.

Videregående skoler går over til rødt nivå.

Barne- og ungdomsskoler går over til skjerpet gult nivå.

Universitetet i Agder fortsetter med nesten bare digital undervisning.

Virksomheter der ansatte må være i fysisk kontakt med kunder underlegges krav om å følge strenge tiltak som finnes i ulike bransjers veiledere.

Kamper og cuper forbys. Trening fortsetter som før.

Ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Krever munnbind

Kristiansand kommune ber også om at alle innbyggere bruker munnbind når de er inne på offentlige steder, der avstanden på én meter ikke kan overholdes.

Denne regelen gjelder ikke for barn under 12 år.

Innbyggere bes også om å ha færre nærkontakter, avstand til alle man møter og bruke hjemmekontor dersom det er mulig.

Stenger ikke butikkene

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har bedt Kristiansand kommune om å innføre strengere tiltak så raskt som mulig.

Tiltakene skal behandles politisk mandag, og det vil bli foreslått at de varer i to uker i første omgang.

I motsetning til Oslo, blir ikke butikkene i Kristiansand stengt ned.

– Det er noe vi må vurdere dersom disse tiltakene ikke fungerer, sier Skisland.

Frykter mutert virus

En del av FHIs bekymring er at Kristiansand er ventet å få muterte virus.

– Testkapasiteten er foreløpig god, men vi har bestemt oss for å forsterke den. Smittesporingen er også krevende og omfattende. Nå er det 50-60 personer som jobber med det, men vi vil få inn flere, sier Skisland.

Rødt nivå i to uker

Fra mandag går de videregående skolene i byen over til rødt nivå.

Det samme gjelder for Vennesla kommune, skriver Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Det anbefales at rødt tiltaksnivå varer i to uker, ifølge Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning, etter å ha vært i møte med kommunelegen og FHI.