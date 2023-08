Kraftverk produserer mindre strøm for å spare skatt

– De sier «vi skal tjene mest mulig penger, vi vil ha størst mulig utbytte».

Men det er ikke å ta samfunnsansvar, mener varaordfører i Evje og Hornnes kommune Finn Bjørn Rørvik (H).

Han ergrer seg over at vannkraftverk bevisst blir for dårlig utnyttet for å spare grunnrenteskatt.

Et bevisst valg

I helga åpnet Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune i Agder. Kraftverket har kostet rundt 350 millioner kroner.

Konsernsjef i Å Energi Steffen Syvertsen, innrømmer at det nye kraftverket ikke lager så mye energi som det kunne ha gjort. Det er for å spare skatt.

– For oss er det en finansiell- og forretningsmessig vurdering. Hadde vi ikke gjort det sånn, hadde det ikke blitt noe kraftverk i det hele tatt.

Kraftverk som har mindre generatoreffekt enn 10 MVA slipper unna denne skatten.

Steffen Syvertsen fra Å Energi og olje- og energiminister Terje Aasland under helgas åpning av Fennefoss kraftverk. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Hindrer rimeligere strøm til folk flest

Det nye kraftverket skal produsere fornybar energi til 3000 boliger.

Syvertsen i Å Energi mener det er regjeringens skatteordning som hindrer rimeligere fornybar strøm til folk flest.

For første halvår av 2023 er driftsresultatet til Å Energi på 4202 millioner kroner.

I september foreslo regjeringen en økning av grunnrenteskatten på vannkraft, som vil gi økte skatteinntekter med om lag 11 milliarder kroner i året.

– En viktig del blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sa statsminister Jonas Gahr Støre i fjor høst.

konsernsjef i Å Energi, Steffen Syvertsen, sier at Fennefoss kraftverk ikke vil være lønnsomt dersom de må betale grunnrenteskatt. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Produsentene har et ansvar

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener kraftprodusentene har et ansvar for å utnytte kapasiteten i de vassdragene som bygges ut.

– Jeg mener de bør utnytte den vannmengden og de mulighetene i vassdraget man tillater drift i.

Aasland deltok på åpningen av Fennefoss krafttverk i helga. Da pekte han på fornybar energi som nøkkelen til vår fremtid.

– Det er viktig at det sikres nok kraft. Men det er også viktig at de som har tjent enormt store penger, i en tid med ekstremt høye priser, lar fellesskapet ta en rettmessig andel av det, sier ministeren.