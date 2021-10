Støre lover hjelp mot økte utgifter

Frp-leder Sylvi Listhaug tok opp problemet med Støre i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Det er svært vanskelige tider for mange økonomisk, sa hun.

Listhaug viste til høye priser på strøm, mat og bensin.

– På toppen av dette er rentene på vei opp. Mange økonomer er bekymret for økonomien til vanlige folk, understreket Listhaug.

Hun viste til at mens «vanlige folks lommebøker blør», håver staten inn penger og utfordret Støre på hva regjeringen vil gjøre for å lette situasjonen for vanlige folk når utgiftene øker.

STATSMINISTER: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre stilte i dag for første gang i Stortingets muntlige spørretime som regjeringssjef. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lover grep

Støre varsler at det vil bli tatt grep for å møte utfordringene.

– Denne statsministeren og regjeringen vil legge fram et budsjettopplegg som setter vanlige folk først, som sørger for at de får mer igjen for arbeidet sitt, sa Støre.

Han viste til at regjeringen svarte raskt på krav om hjelp ved å øke bostøtten og ga et løfte om å se på økt sosialhjelp.

– Det er viktig, og jeg kommer til å følge situasjonen nøye. I vårt tilleggsnummer til budsjettet vil vi se også på bredere forhold som vi kan gjøre noe med i forhold til strøm og drivstoff, sier Støre.

Støre viste også til at regjeringen vil ta flere grep for å bedre vanlige folks økonomi. Han nevnte skattekutt for de som tjener under 750.000 kroner, billigere barnehage og skolefritidsordning og styrket kommuneøkonomi.

Regjeringen kommer med sine prioriteringer for neste år i sitt såkalte tilleggsnummer 8. november. Dokumentet er i praksis et «ekstrabudsjett», som skal sys sammen med budsjettet fra den avgåtte Solberg-regjeringen.

KRISEPAKKE: Frp-leder Sylvi Listhaug ber regjeringen hjelpe nordmenn som sliter med høye regninger til strøm, bensin og mat. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp ber om krisepakke

Fremskrittspartiet har allerede krevd at regjeringen må fjerne elavgiften og momsen på strøm ut året og redusere disse utgiftene i 2022.

LES MER: Dette vil partiene gjøre for å få ned strømprisen

Frp vil samtidig redusere bensin- og dieselavgiftene med 3 kroner literen ved å redusere veibruksavgiften, ifølge VG.

Videre krever partiet at økte matpriser bør møtes med lavere matmoms, som i dag er på 15 prosent.

SV krevde allerede under sonderingene om regjeringssamarbeid i Hurdal at en fremtidig rødgrønn regjering må ta grep for å hjelpe nordmenn med å håndtere «trippelsmellen» de blir rammet av i høst og vinter.

LES MER: Lysbakken vil ta grep mot dyr strøm og bensin

Frp mener Ap/Sp-regjeringen nå må komme med en «krisepakke» for å hjelpe folk.

– Nå har det vært krisepakker til næringslivet i lang tid. Det er på høy tid med en krisepakke for vanlig folk, sier Listhaug til NRK.

Fire forhold

Det er særlig fire forhold som gjør at norske husholdninger kan risikere kraftig økte levekostnader utover høsten og vinteren:

Norges Bank hevet nylig renten fra 0 til 0,25 prosent og har varslet en rekke renteøkninger i tiden som kommer. Dermed blir boliglånet dyrere.

Strømprisen har økt kraftig den siste tiden. Det skyldes lite strøm på lager, lite vindkraft på kontinentet, høye gass- og kullpriser og høy pris på CO₂-kvoter.

Det har også blitt klart at matprisene kan komme til å øke, som følge av økte råvarepriser.

I tillegg er bensinprisene høye.

Rentesettingen kan ikke politikerne blande seg inn i. Men de andre punktene kan politikerne ta grep for å bøte på.