– Det er helt håpløst når det er så tørt. Det sprer seg alle veier. Vi jobber hele tiden med å få inn flere mannskaper. Vi jobber på spreng og så godt vi kan, men har ikke kontroll i det hele tatt, sier Erik Back i brannvesenet til NRK.

– Det er en temmelig kraftig skogbrann i området ved Vindslandsheia i Birkenes. Vi har kalt inn Sivilforsvaret for hjelp, opplyser Kjell Esperås ved 110-sentralen i Agder brannvesen.

Opprinnelig var kun mannskap og materiell fra Sivilforsvaret kalt inn. Klokken 17.36 opplyser brannvesenet i Agder at ett skogbrannhelikopter er på vei. Klokken 18.06 var helikopteret fremme.

– Det er veldig kupert og uoversiktlig her, så et helikopter er viktig, sier Daniel Kratt i brannvesenet.

Brannvesenet melder at brannen er på om lag åtte til ti mål og at det er kraftig vind i området. Dette gjør arbeidet med å slukke brannen vanskelig.

Mannskap fra flere avdelinger i Agder brannvesen og Sivilforsvaret jobber nå på spreng med å slukke skogbrannen i Birkenes. Foto: Line Haus / NRK

Store flammer og røykutvikling

Ifølge det Agderposten får opplyst fra øyenvitner har brannen oppstått vest for Beisland i Grimstad. Klokken 16.40 opplyser flere beboere om synlige flammer på stedet.

– Nå kan ikke vi lenger se skogen, sier de.

Geir Sigurd Gabrielsen var på stedet hvor skogbrannen pågår. Til NRK sier Gabrielsen at han snudde bilen så fort han oppfattet størrelsen på brannen.

– Det var veldig kraftig røyk i området ved Reddalen/Grøsle hvor jeg stod. Jeg ble litt bekymret for om jeg turde å kjøre lengre, forklarer Gabrielsen.

– Kan du si noe om området hvor det brenner?

– Det virker som et nokså ulendt og kupert område. Det er et øde sted med veldig tett skog og vegetasjon, sier Gabrielsen.

- Vi evakuerer nå - dyr og barn, skriver seeren som har tatt bildet. Foto: Tipser / Privat

– Har ikke kontroll på brannen

– Hvordan er status vedrørende skogbrannen for øyeblikket?

– Vi har ikke kontroll på skogbrannen nå. Den vokser stadig, bekrefter 110-operatøren Kjell Esperås i Agder brannvesen.

Skogbrannen pågår i Vindslandsheia, men foreløpig befinner ikke brannen seg i nærheten av noen bolighus.

– Det er ikke private boliger som er truet for øyeblikket, men vi har et par hytter i nærheten, opplyser Kjell Esperås.

Brannvesen og Sivilforsvaret jobber med å bekjempe brannfrontene i området. Slanger og annet materiell settes ut hvor det er mulig i det kuperte terrenget. Foto: Line Haus / NRK

– Det ser ikke lyst ut

– Det ser ikke lyst ut, men det hjelper mye med helikopteret, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansand brannvesen.

Brannsjefen bekrefter at dette er en brann de kommer til å jobbe med i hele kveld og i morgen.

– Vi kommer til å være her langt utover kvelden og i morgen tidlig. Nå satser vi på å få bekjempet brannfrontene, men det er et veldig kupert område og mye vind. Det er stor fare for spredning nå, opplyser Jan Røilid.

Avdelinger fra både Birkenes, Grimstad, Lillesand og Kristiansand brannvesen er på plass. I tillegg bistår Sivilforsvaret og ett helikopter i slukningsarbeidet. Foto: Line Haus / NRK

I 19-tiden opplyser brannvesenet at enda et helikopter er satt inn i slukningsarbeidet.