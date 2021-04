Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har vært et fantastisk år. Vi har jobbet fra morgen til kveld, sier Mari Neset Husøy, innehaver av Vennesla Blomsterforretning.

Butikken i Vennesla i Agder har økt omsetningen med rundt 30 prosent (1, 5 million) siden pandemien startet.

Økningen har i stor grad de 15. 000 innbyggerne på tettstedet bidratt til.

Folk har i større grad holdt seg hjemme og droppet å reise til større kjøpesentre under pandemien. Handelslekkasjen har blitt mindre, viser tall fra Virke.

De varene som har økt mest er blomster (23 prosent), byggevarer (20 prosent), elektronikk (17 prosent) og dagligvare (16 prosent).

– Folk har vært flinke til å handle lokalt. Det har blitt en snakkis blant butikkeierne her i gågata, fastslår innehaveren i blomsterbutikken.

Sportsutstyr ligger også høyt opp på lista. Det har Camilla Landa som driver Camillas Villmarksglimt i gågata i Vennesla merket.

Hun overtok butikken bare få måneder før koronaen kom og fryktet det verste.

2020 endte til slutt med overskudd.

– Folk har vært mye ute på tur når alt annet er stengt ned. Det er vi glade for, sier hun.

Jorunn Haugen er butikkmedarbeider hos Villmarksglimt i Vennesla sentrum. De har hatt mange folk innom. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Seks nye bygdebutikker

Roy Michaelsen har jobbet som varehandelkonsulent i Agder i over 30 år, hovedsakelig med fokus på distriktene.

Det siste året har vært svært travelt.

Michaelsen bekrefter at koronapandemien har hatt en positiv effekt på små steder.

Bare i dagligvarebransjen har økningen vært på 15 prosent det siste året. De siste 3–4 årene før pandemien har det ikke vært noen vekst, ifølge Michaelsen.

– Det er veldig gode tall. Koronaen har vært noe dritt, men har slått positivt ut for ganske mange bransjer. 2020 er et av de beste årene vi har hatt.

Folk har handlet mer lokalt det siste året. For eksempel her i gågata i Vennesla. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Han forteller at det nå er seks mindre steder i Agder som satser på ny dagligvarebutikk.

Det er 15 år siden dette skjedde sist, ifølge Michaelsen.

– De har stor tro på framtiden. Det gjør at de tør å ruste opp.

En av dem som satser er Anne Lene Sangesland i Marnardal i Lindesnes kommune.

Hun skal investere 30 millioner kroner i å oppgradere matbutikken som har vært i familiens eie siden 1936.

Ni leiligheter skal også bygges i forbindelse med lokalene som skal bli dobbelt så store.

– Det er nesten fælt å si det, men pandemien har vært gunstig for oss. Vi har hatt en stor omsetningsøkning både i fjor og i år.

Anne Lene Sangesland ønsker å satse på ny Jokerbutikk. Det siste året har omsetningen økt med 14 prosent. Foto: Privat

Nedgang for kjøpesentrene

Tall fra Virke viser at butikkhandelen har økt med 12 prosent det siste året.

Omsetningen for kjøpesentre derimot har gått ned i stort sett alle fylker.

Aller størst har nedgangen vært for dem som ligger i de større byene, med over 20 prosent.

– Når vi er mye hjemme handler vi tett på der vi bor. Det betyr at det siste året har vært bra for butikker i mindre byer, sier direktør for Virke handel Harald Andersen.

Han forteller at også netthandelen har økt mye.

Ferske tall viser at vi handlet 70 prosent mer på nett i februar i år enn i februar i fjor.

Veksten har aldri vært større, ifølge Andersen.

Direktør for Virke handel Harald Andersen forteller at butikker i sentrum av store byer har slitt i pandemien. Foto: Virke

Færre pendler

En av byene som har merket at handelslekkasjen har blitt mindre er Risør.

Kommunen med drøyt 7000 innbyggere slet med butikkdød og omsetningssvikt.

Nå har pilene snudd.

De aller fleste butikkene i sentrum melder om en sterk, positiv vekst i koronatiden.

– TIl og med januar og februar har vært gode måneder. De er vanligvis stille, men har gått overraskende bra i år, sier Siri Lill Lunden i Risør By.

Hun tror veksten blant annet skyldes at mange har hatt hjemmekontor det siste året. Nå håper og tror hun effekten vil vare også når pandemien er over.

– Mange pendler vanligvis ut av kommunen, men har nå brukt byen mer. Jeg tror de har sett hva vår egen by har å tilby.

Daglig leder i Risør By Siri Linn Lunden forteller at det nå satses på flere nye butikker i byen, blant annet en klesbutikk. Foto: Privat