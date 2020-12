– Vi er glade for at vi nå skal få fjernet anleggene og forsøplingen der ute etter alle disse årene. Det ser ille ut på sjøbunnen mange steder, sier ordfører i Tvedestrand Marianne Landaas.

Tidligere denne uka ble det kjent at selskapet Agder Mussels er konkurs. I flere år har blåskjellanleggene deres i tre sørlandskommuner, blant annet Tvedestrand, vært uten produksjon.

I vår ble selskapet fratatt alle konsesjoner til å dyrke blåskjell på Sørlandet. Årsaken var manglende drift og uforsvarlig tilsyn.

Deler av anleggene forurenser nå sjø og havbunn i Tvedestrand, Risør og Arendal. Dagbøter til selskapet har ikke hjulpet.

Blåskjellanleggene i de tre kommunene består av 15 anlegg. Hvert av dem har cirka 10.000 meter tau. Til sammen altså 15 mil.

Tauene utgjør med andre ord halve avstanden fra Kristiansand til Oslo.

15 blåskjellanlegg i tre kommuner skal nå fjernes. De har ligget uvirksomme i ti år og forurenset sjø og havbunn. Dette ligger i skjærgården i Tvedestrand.

Helt dødt på havbunnen

For en måned siden filmet dykkere havbunnen under blåskjellanlegget i Kranfjorden i Risør.

Bildene viser søppel og en død havbunn.

Undervannsbilder av Kranfjorden i Risør hvor ett av de forlatte blåskjellanleggene ligger.

Martin Due-Tønnessen, miljørådgiver i Tvedestrand kommune, har sett videoene.

– Det ser ikke bra ut, noe må gjøres. Jeg tenker det er behov for å rydde opp på bunnen også, sier han.

Miljørådgiveren mener selskapet har utvist en form for miljøkriminalitet.

– De har ikke tatt innover seg at de har ansvar for miljø, båttrafikk og sikkerhet. Anleggene er uten lys og blåserne som holder anlegget oppe har drevet rundt.

Martin Due-Tønnessen, miljørådgiver i Tvedestrand kommune, sier de planlegger å bruke undervannsdrone for å filme bunnen under blåskjellanleggene.

Politianmeldes for andre gang

Styreleder i Agder Mussels, Frank Glad Balchen, er uenig i kritikken.

– Vi har ikke utvist miljøkriminalitet. Vi har tatt kontakt med både kommunene og Fiskeridirektoratet for å finne løsninger. Vi hadde en båt klar i sommer og noen som var interessert i å overta to av konsesjonene, men kommunene greide ikke å finne løsninger, sier han.

Glad Balchen forklarer at de i et brev til de tre kommunene, fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet la fram et forslag til hvordan opprydningsansvaret kunne løses.

Han mener det hadde vært naturlig å ta en seriøs drøfting av forslagene, men ifølge han har det ikke skjedd.

Glad Balchen og daglig leder Arne Tyssø ble i mai i år politianmeldt av miljøvernforbundet for brudd på forurensningsloven.

Saken ble henlagt i høst.

Dette har skjedd i saken: Ekspandér faktaboks Våren 2016 overtok Norsk Hummer AS selakapet Agder Mussels AS, som ikke hadde vært i drift siden 2009.

Like etter oppkjøpet førte et havari på Norsk Hummers produksjonsanlegg til at selskapet kom i økonomisk uføre.

I desember 2016 kom nytt styre og ny ledelse på plass.

I 2018 innledet Norsk Hummer et samarbeid med et internasjonalt investeringsfond i Dubai. Nesten to år senere ble det avslørt at det norske selskapet hadde blitt offer for et bedrageri med internasjonal forgreining.

Bedrageriet ble politianmeldt i januar 2020 og vil forhåpentligvis komme opp for domstolene i Norge i 2021.

I vår ga Fiskeridirektoratet Agder Mussels et halvt år på å fjerne anleggene. Dette har de ikke hatt midler til. Kilde: Pressemelding fra Agder Mussels AS og NRK

Agder Mussels AS sier de ikke har økonomi til å fjerne blåskjellanleggene som skulle vært fjernet innen midten av november.

Ordfører: – Usikre på hva vi kan oppnå

Nå vil de tre kommunene selv anmelde styreleder og daglig leder for brudd på forurensningsloven og akvakulturloven (vannlevende dyr og planter).

Saken skal opp i kommunestyrene i alle kommunene til uka. Der forventes enstemmige vedtak.

– Vi er usikre på hva vi kan oppnå, men mener det er viktig å markere at det de har gjort ikke er akseptabelt, sier Tvedestrand-ordfører Marianne Landaas.

Ordfører i Tvedestrand, Marianne Landaas, synes det blir feil at samfunnet skal ta kostnaden med å rydde opp i de 15 tomme blåskjellanleggene.

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap), skriver i en tekstmelding til NRK at de har behandlet saken i formannskapet. Der ble det enstemmig vedtatt at de stiller seg bak en anmeldelse.

Glad Balchen ønsker ikke å kommentere kommunenes planer om anmeldelse.

I en pressemelding skriver selskapet at de ikke tror løsningen er å politianmelde slik politikerne legger opp til.

«Det løser ikke muligheten til å få på plass en fullstendig opprydning som aller parter ønsker» skriver daglig leder Tyssø.

Styreleder i Agder Mussels, Frank Glad Balchen, sier de har prøvd å finne løsninger med kommunene og Fiskeridirektoratet.

Vil rydde opp

Miljørådgiver Martin Due-Tønnessen i Tvedestrand håper kommunene får ryddet opp i de tomme anleggene så fort som mulig.

Han anslår en kostnad på omkring 100.000 kroner per anlegg. I tillegg kommer alt som må ryddes på bunnen.

Kystverket har koronamidler til å rydde opp i eierløse blåskjellanlegg. Due-Tønnessen har god tro på at de vil få midler fra denne potten nå som Agder Mussels er konkurs.

– Signalene fra Kystverket er positive. Vi prøver å få til en løsning og håper anlegget er borte til sommeren. Da kan vi igjen nyte sørlandsskjærgården, sier han.