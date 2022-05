I kveld er det duket for finale i Klassequizen 2022.

Tiendeklassinger fra hele landet har testet sin kunnskap gjennom flere runder med spørsmål. Nå står det bare ni lag igjen. Disse møter hverandre i nok en intens kunnskapskonkurranse ledet av programleder Selda Ekiz.

– Det blir spennende å komme inn i studio. Jeg håper tiendeklassingene kommer til å skape seg noen gode minner også, sier Ekiz.

Men hvor god er programlederen i quiz selv? Vi lot henne bryne seg på følgende 12 spørsmål.

Prøv den du også!

Klassequiz

1/12 Hva er det virkelige navnet til youtube-stjernen Agnetesh? Foto: Helene Myhre Agnete Husebye Agnes Kittelsen Agnete Saba Agnes Ravatn 2/12 I hvilket land ligger innsjøen Loch Ness, som er blitt beryktet for sitt påståtte sjøuhyre? Foto: Robert Kenneth Wilson / Ap Belgia Irland Skottland Wales 3/12 Hvilken artist fikk i 2021 et internasjonalt gjennombrudd med låta Drivers licence? Billie Eilish Ariana Grande Ava Max Olivia Rodrigo 4/12 Hva er den kjemiske betegnelsen på vanlig salt? Foto: Colourbox.com Ammoniumklorid Natriumklorid Nitrogenklorid Kalsiumklorid 5/12 Hvilken idrett er amerikanske Mikaela Shiffrin kjent fra? Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters Alpint Langrenn Skihopp Skiskyting 6/12 Fra hvilket land kommer bilmerket Citroën? Foto: Fred Dufour / AFP/NTB Albania Frankrike Italia Spania 7/12 Hva heter elven som renner gjennom Ungarns hovedstad Budapest? Foto: SANDOR H. SZABO / Ap Donau Mosel Rhinen Volga 8/12 Hva er navnet på denne skapningen? Foto: Pollinator, CC Giftig munk Mørk kardinal Skarp tunge Svart enke 9/12 Inne i hvilket land ligger hovedsetet for pave Frans, Vatikanstaten? Foto: Yara Nardi / Reuters Frankrike Italia Spania Tyskland 10/12 Hva var navnet på Myanmar før militærjuntaen endret det i 1989? Foto: Str / AFP Bengal Burma Ceylon Persia 11/12 Hvilken influenser operer under emneknaggen psyktdeg? Foto: Kristoffer Myhre Camilla Aastorp Andersen Camilla Pihl Anna Rasmussen Maria Østhassel 12/12 Hva betyr navnet appelsin på nederlandsk? Foto: Pernille Wroldsen / NRK Asiatisk pære Kantonesisk sitron Kinesisk eple Orientalsk lime Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

Nye muligheter neste år

Programleder Selda Ekiz greide 11 av 12 spørsmål, og kom fra quizen med æren i behold.

Hun bommet på spørsmålet om influenser Maria Øthassel.

– Jeg er litt dårlig på influensere, sier Ekiz.

Finalen i Klassequizen ser du på NRK1 i kveld klokka 19:55.

Ekiz opplever at Klassequizen har blitt et viktig program for kunnskapstørste ungdommer. Hun håper konkurransen kan inspirere barn og unge ute i klasserommene.

– Jeg vil oppfordre alle til å melde seg på neste år, sier hun.