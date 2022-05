Martha Holje, Øyvind Aamodt og Abdisa Yohannes Waldemariam imponerte stort i årets Klassequiz.

Det er første gang et lag har fått full pott på innledningsrundene i finalen og første gang en skole fra Innlandet vinner.

Men til tross for overlegen seier var de overrasket over at det var nettopp de som stakk av med premien.

– Det var litt rart at vi vant, jeg hadde ikke trodd det, sa Holje etter finalen.

Vinnerlaget

På fritiden driver Øyvind med fotball. Han spiller fotball på FK Toten og ser mye fotball på TV. Da gjerne Lillestrøm og Manchester United. Martha bor på en gård i Kolbu. De driver med potet, kålrot, korn og gris. På fritiden spiller hun håndball i Skreia IL . Martha jobber for Lundstad grønt om sommeren og for et gartneri i jula. Abdisa liker å være med venner og å spille i korps på fritiden. Han spiller trompet, piano og gitar. Han er i tillegg interessert i sjakk, språk, historie og realfag. Sammen ble de årets smarteste 10.klassinger og vant både pokal og en konsert arrangert av mP3.

De tre elevene fra Lena ungdomsskole er stolte av seieren og synes det har vært gøy å se hvordan programmet produseres og å ha blitt kjent med andre ungdommer fra hele landet.

Men selv om de har blitt gode venner med de andre deltakerne er de glade for at det er Lena ungdomsskole det står på pokalen.

– Navnet vårt står der og det er gravert inn, sier en kry Aamodt.

Hemmeligheten har de måttet holde en liten stund siden innspillingen av Klassequizen er spilt inn på forhånd og var for en måned siden.

– Det har vært en mild utfordring, det er mange som har spurt og det er digg å nå kunne si det fritt, forteller Waldemariam.

HER FÅR DE VITE RESULTATET: Elever og andre slapp jubelen løs på Lena ungdomsskole da vinneren ble kåret under NRKs tv-sending lørdag kveld.

Mer enn 100 elever, foresatte skolesjef ig ordfører hadde alle møtt opp på Lena ungdomsskole for å følge NRKs finalesending lørdag kveld.

Da vinneren ble ropt ut stod jubelen i taket både blant ungdommer og voksne.

Hva er Klassequizen? Ekspandér faktaboks Klassequizen er en nasjonal kunnskapskonkurranse for elever på 10. trinn.

Konkurransen begynner med quiz-runder i distriktsradioen rundt om i hele landet. Her deltar ett og ett lag.

Over 600 skoler er med fra hele landet og til slutt møtes 36 lag til landsfinaler i Oslo på våren.

Vinneren av Klassequizen 2022 får besøk av mp3 som holder en direktesendt konsert med gjester og artister fra vinnerklassens skole i slutten av mai 2022. Konserten sendes på NRK1 den 21. mai.

Alle lag i Klassequizen består av tre personer.

Høyt nivå

I år har 635 skoler fra hele landet deltatt i konkurransen, det utgjør nesten 2000 elever.

Etter de første rundene i finalen var det elevene fra Lena ungdomsskole, Eid ungdomskule og Hoeggen Skole som gikk videre til sluttspurten som de tre beste lagene.

STERK MOTSTAND: Lena slo både Hoeggen skole og Eid ungdomsskole i sluttspurten og tok dermed med seg pokalen hjem til Toten. Eid ungdomsskole kom på andreplass. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Premien er en konsert for vinnerlaget arrangert av NRK mP3. Programledere er Amir Horori og Andreas Wahl og sendes direkte fra Totenhallen på NRK1 lørdag 21. mai klokken 19.50.

Disse skolene var med i årets finale Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / nrk Ekspandér faktaboks Ringshaug ungdomskole fra Tønsberg.

Hoeggen skole fra Trøndelag.

Eid ungdomskule fra Vestland.

Høvåg skole fra Agder.

Midtstuen skole fra Oslo.

Spjelkavik ongdomskole fra Møre og Romsdal.

Marienlyst skole fra Drammen.

Møvig skole fra Agder.

Lena ungdomskole fra Innlandet.

Utrolig fortjent

Selda Ekiz synes seieren var fortjent med null feil i første runde og forstår godt at man kan få noen feil i den andre delen der man skal svare veldig fort.

Ekiz er veldig glad i jobben som programleder for Klassequizen og koser seg med å få innblikk i hva som opptar 15- og 16-åringene.

– Det mest utfordrende med jobben er kanskje å intervjue dem, men det er også det gøyeste. Noen av dem er veldig utadvendte, mens andre er litt innadvendte.

SKRYTER: Programleder Selda Ekiz er imponert over lagene som deltok i årets sesong av Klassequizen. Hun skryter spesielt av laget som stakk av med seieren. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / nrk

Selda Ekiz mener det er imponerende å komme til finalerundene i studio og at selv om man ikke vinner, så er hun imponert over alt elevene som deltar får til.

– All heder og ære til de elevene. De er så smarte og snille og flinke som står på og holder ut så lange studiodager, for det er ikke bare bare.

Viktig program

I likhet med Selda Ekiz, synes prosjektleder for Klassequizen Øystein Økter det er utrolig hyggelig å jobbe med Klassequizen.

– Det er ingenting som er bedre enn å kunne oppfordre folk til å gjøre leksene sine.

Økter forteller at dette er et program som treffer unge og som oppfordrer til å dele og opparbeide seg kunnskap. Han mener det er viktig for NRK å møte unge mennesker der de er.

GØY: Programleder Selda Ekiz og Produsent Øystein Økter synes det er gøy å jobbe med et program som når ungt. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Til neste år er det 10 år siden Klassequizen ble sendt på NRK første gang. Økter har ledet seks av sesongene og forteller at det er flere og flere skoler som blir med hvert år.

– Betydningen for deltagerne, elever og skoler vokser og det er ingenting som gleder meg mer enn at de synes vi gjør en god jobb.

Økter forteller at det er viktig for Klassequizen at de oppfattes som rettferdige og seriøse og at de til neste år lanserer en enda større pakke.