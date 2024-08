Jordmødre må «rydde opp» etter Sophie Elise

Saken oppsummert: - Jordmødre bruker tid på å rydde opp i informasjon fra influensere som nybakte mødre tar til seg.

- Influenser Sophie Elise Isachsens deling av sin depresjon etter fødselen ble et tema blant mødre som jordmødrene følger opp.

- Jordmor Siri Von Krogh i Oslo opplever at foreldre blir forvirret av informasjon de finner på nett, ofte presentert av influensere.

- Jordmor Christine Hoyer-Sørensen i Kristiansand opplever at flere helsesjekker med nybakte mødre blir brukt til å diskutere influenseres råd.

- Sophie Elise Isachsen understreker at hun deler sin egen erfaring og ikke er en jordmor.

- Nybakte mødre kan bli påvirket av mange kilder, ikke bare influensere, og det er viktig å være kritisk til informasjon funnet på sosiale medier.

– Kvinnene vi møter tar ofte informasjonen de henter fra influensere veldig direkte. De er ikke alltid så gode til å filtrere det de blir presentert for, og da bruker vi tid på å rydde opp i det, sier Aina Kjær, helsesykepleier og nestleder for helsetjenester barn og unge i Kristiansand kommune.

I april fikk influenser Sophie Elise Isachsen (29) en sønn. Hun har delt mye om både svangerskap og morsrollen til sine nærmere én million følgere.

Da Isachsen delte at hun var deprimert etter fødselen, opplevde Kjær i Kristiansand at flere av mammaene tok det opp under helsesjekkene.

– Vi brukte da en del tid på å fortelle dem at de nok har følelser som svinger, men at de trolig ikke er deprimerte, sier Kjær.

– Et samfunnsoppdrag

Siri Von Krogh jobber som jordmor i Oslo, og får forvirrede foreldre på helsesjekk titt og ofte.

– De er stressa fordi de googler etter baby-informasjon og da dukker mamma-influenserne opp, og serverer dem sin virkelighet, forteller hun.

– Da minner jeg om at både babyappene og influenserne ofte kommer med spektakulær individuell informasjon, og ikke tørre fakta slik mange synes fakta fra Helsenorge er, sier von Krogh, som også er regionleder for Den norske jordmorforeningen i region sørøst.

Men i Kristiansand opplever jordmor Christine Hoyer-Sørensen også at stadig flere helsesjekker med nybakte mammaer blir brukt til å diskutere erfaringer og råd fra influensere.

– Jeg mener det har blitt et samfunnsoppdrag for oss å normalisere problemer og bekymringer som kvinnene har. Vi guider foreldrene i riktig retning til seriøse informasjonskilder, sier Hoyer-Sørensen, jordmor og avdelingsleder for Familiens Hus i Kristiansand.

Jordmor i Kristiansand Christine Hoyer-Sørensen sier at det går med mange timer på å normalisere problemer eller bekymringer som influensere har, for de gravide som kommer på helsesjekk. Foto: PRIVAT

– Min plikt å være åpen

Sophie Elise Isachsen synes selv det er rart å høre om at erfaringene hennes blir samtaletema på helsestasjonene.

– Jeg håper alle som følger meg vet at jeg er mor for første gang, og ikke jordmor, sier Isachsen.

I tillegg til å dele om morsrollen i sosiale medier, hadde hun også podkasten «Sophie Elise - snart mamma».

– Jeg blir oppgitt. Jeg har delt om mine erfaringer, men ikke gitt tips og triks, sier Isachsen.

Hun er klar på at hun har full rett til å dele det hun ønsker fra sine erfaringer, og mener selv at det er viktig.

Da hun opplevde utfordringer i morsrollen, fikk hun god hjelp fra blant annet en podkast med Synnøve Skarbø, forteller hun til NRK.

– Jeg følte nesten at det var min plikt å være åpen om det jeg faktisk følte. Og så var det veldig vanskelig å unngå å være ærlig, for jeg sitter jo og deler livet mitt. Så ville jeg liksom ikke legge lokk på de tingene jeg faktisk oppleve.

Sophie Elise Isachsen og kjæresten Vegard Jørstad ble foreldre til en liten gutt i april. Gjennom svangerskapet har hun flittig delt oppdateringer med sine følgere i sosiale medier. Foto: Sophie Elise Isachsen

Følte seg alene

Hun får mye støtte, men også kritikk fra sine egne følgere når hun deler hvilke valg hun tar i morsrollen.

– Om jeg hadde delt at alt var helt perfekt, hadde det vært feil. Og nå er det også feil om jeg deler at det er vanskelig å være mor i perioder?, spør Isachsen.

Like etter fødselen delte hun at hun strevde med å amme, og da kom reaksjonene fra følgerne.

– Jeg skrev at jeg ikke ammer fordi jeg ikke får det til. Det var ikke en oppfordring til andre mødre om å ikke amme, og da mener jeg det ikke er nødvendig å be folk om å sjekke fakta med lege og jordmor.

Isachsen mener at hun aldri kommer med medisinske råd, eller deler informasjon om rutiner, mat og søvn.

– Da jeg fortalte at jeg strevde med tilknytning til barnet i starten, følte jeg heller ikke at det var nødvendig å henvise til jordmor da, sier Isachsen.

– Tenker du over din påvirkningskraft?

– Selvsagt tenker jeg over det. Og det er blant annet derfor jeg har delt at ting ikke er så perfekte, at jeg slet med tilknytning og amming. Nettopp fordi jeg selv følte meg veldig alene i det, sier hun.

– Spør jordmor

Om få uker har Nora Øynes (33) fra Arendal termin. Hun er i aldersgruppen som gjerne bruker influensere som faktakilder.

Hun synes det er viktig å være kritisk til sine kilder.

– Hvis det er mer naturlig for gravide og mødre å søke til Sophie Elise for informasjon, heller enn jordmødre og Helsedirektoratet, så sier det også litt om hva vi kanskje har lært.

– Hvor henter du informasjonen din fra, hvis du lurer på noe?

– Jeg samler opp spørsmål til jordmor. Og så har jeg jo masse venninner med barn som jeg kan spørre, sier hun.

Nora Øynes er fra Arendal og har termin om fire uker. Hun styrer unna influensere fordi hun vil hente fakta fra fagfolk. Foto: PRIVAT

Øynes forteller at hun i en periode fulgte Sophie Elise på Snapchat fordi de begge var gravide samtidig.

– Men jeg måtte slutte å følge henne fordi det ble så mye kroppsfokus, mener Øynes.

Isachsen sier til NRK at hun har full forståelse for det.

– Det er jo hennes valg, så da virker det som om hun har gjort et riktig valg, svarer influenseren.

Ikke bare influenserne

Jordmødrene i Kristiansand understreker at nybakte mammaer ofte er i en sårbar situasjon, og at de lett kan bli påvirket.

– Om ikke det er Sophie Elise som påvirker, så blir mammaer påvirket av venninner, eller andre de leser om på nett. Tilgangen i dag er så enorm og det blir for noen vanskelig å filtrere når man er i en sårbar periode, sier Kjær.

Hun mener det er viktig å gjøre mammaene mer kritiske til det de leser om i sosiale medier.

– Det som er bra for en person, er ikke nødvendigvis det rette for en annen, sier Kjær.

På helsestasjonen på Grünerløkka i Oslo er det ikke meldt om at jordmødre opplever at mødre tar informasjon fra Sophie Elise og andre influensere, ifølge politisk leder Lena Henriksen i Jordmorforeningen.

Heller ikke i Arendal er de kjent med dette.

Men Facebook-grupper for gravide kan være en kilde til feilinformasjon, ifølge jordmor Kari Ann Jørdre i Arendal.

– Dette er likemannsgrupper der det er fritt fram å bli medlem og det er fritt fram å skrive, og komme med råd og anbefalinger. Her er ofte rådene i stor grad basert på den enkeltes erfaring og kan være uegnet som råd av generell karakter, sier Jørdre, som også er regionleder i Den Norske Jordmorforening, region sør.

