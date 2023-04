Helsedirektoratet anbefaler at babyer kun mates med brystmelk frem til de er seks måneder gamle.

Først etter seks måneder mener de at barnet bør begynne å smake på annen mat.

Men nå mener forskere at babyer bør få smake på peanøttsmør før den tid.

Edvin (1) fikk smake peanøttsmør for første gang da han var fire måneder.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Han er veldig glad i mat, og spiste veldig mye. Han ble liksom aldri mett.

Det sier Edvins mamma, Emilie Bendiksen, som tidlig bestemte seg for å la barnet sitt få smake peanøtter og egg.

Hun hadde lest en artikkel der det sto at det kunne være greit å finne ut om barn har allergier tidlig i livet.

– Da slipper man å plutselig finne ut av det når man sitter en plass der man ikke kommer seg til sykehus. I den samme artikkelen mener jeg det sto at de kunne ha mindre sjanse til å få allergi hvis de ble utsatt for det tidlig, sier Bendiksen.

– Vi har ingen utpregete matallergier i familien, men vi tenkte det var greit å avklare uansett. Og hvis man kan gjøre noe for å forebygge allergi, så er det jo fint å gjøre det.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Kan få langt færre allergikere

Omtrent 1,5 prosent av norske barn er allergiske mot peanøtter.

Ifølge Astma- og allergiforbundet sannsynligvis er en av de vanligste matallergiene.

I en studie fra Storbritannia har forskere prøvd å finne ut om barn som spiser peanøttsmør tidlig i livet har mindre sjanse for å utvikle allergi.

Konklusjonen deres er klar;

Hvis peanøtter introduseres i barns kosthold tidlig nok, viser studien at antallet allergikere kan reduseres med 77 prosent.

Forskerne skriver at babyer med eksem burde få smake på peanøtter tidligere enn babyer uten eksem.

Studien viser nemlig at babyer med eksem har større sjanse for å utvikle allergi.

Allergien formes som oftest når barnet er mellom seks og tolv måneder gammelt.

Derfor mener de babyer i risikogruppen bør få smake på peanøtter når de er fire måneder gamle.

Dette strider med Helsedirektoratets anbefaling om at babyer kun bør mates med morsmelk frem til de fyller seks måneder.

Forskerne konkluderer med at babyer uten eksem kan vente med å få peanøtter til de har fylt et halvt år.

Den britiske studien er ikke den første av sitt slag.

I fjor sommer fullførte et norsk forskerteam en liknende studie, der også de konkluderte med at tidlig introduksjon kunne bidra til redusert sjanse for allergi.

Men disse studiene alene er ikke nok til å få norske myndigheter til å endre rådene sine.

Ikke nok grunnlag til å endre anbefalingene

– Det som forskerne her har funnet er viktig fordi det kan bidra til at astma og allergi kan forebygges.

Det sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet for barne- og ungdomshelse. Hun er positiv til at det forskes på allergi.

– Samtidig, så er det slik at enkeltstudier ikke kan endre på våre anbefalinger.

Hun sier de nasjonale anbefalingene kan oppdateres når det samlede kunnskapsgrunnlaget tilsier det.

Foto: FINN OLUF NYQUIST

Anbefalingene Helsedirektoratet gir, bygger på råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO), britiske og amerikanske retningslinjer.

– Verdens helseorganisasjon holder på å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget på sine retningslinjer for introduksjon av fast føde, sier Carlsen.

– Da kommer de også til å se på forskningen som er vist til her, og den blir tatt med i kunnskapsgrunnlaget. Når det foreligger fra Verdens helseorganisasjon, vil Norge også se på om det er behov for å revurdere våre anbefalinger.

Per nå er dette de nasjonale anbefalingene for morsmelk, morsmelkerstatning og introduksjon av mat fra Helsedirektoratets nettside:

Verdens helseorganisasjon skal være ferdig med gjennomgangen til sommeren, men frem til da blir det neppe noen endring i Helsedirektoratets anbefalinger.

– Det som er vår anbefaling i dag er fullamming til omkring 6 måneder så lenge barnet vokser og har det bra, og at mor og barn trives med det. Fra omkring 6 måneder kan man introdusere mat, inkludert allergifremkallende matvarer som for eksempel peanøtter.