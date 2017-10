Jobbet som snekker for kvinne – ranet og angrep henne hjemme

Etterforskningen har ført til at to personer er pågrepet og siktet for forholdet, opplyser politiet.

– Det har blitt gjennomført avhør av de siktede og begge har i politiavhørene tilstått forholdet, sier etterforskningsleder Ole Segberg.

Det var fredag i forrige uke at kvinnen i 60-årene ble kjørt til sykehus for behandling etter at hun ble overfalt og ranet i sitt eget hjem i Vågsbygd i Kristiansand.

Jobbet som snekker for kvinnen

Begge de to er kjenninger av politiet. Det viser seg at den ene av mennene har arbeidet som snekker for kvinnen for noen år tilbake:

– Så det viser seg at han har visst hvor hun bodde. Hun kjente til familien hans.

Segberg sier politiet har satt inn mye ressurser på saken, og at det har skapt frykt i området at ikke gjerningsmennene ble tatt.

Det var overvåkningsbilder fra to banker som førte frem til mennene. De hadde forsøkt å bruke kvinnens bankkort.

Ble banka opp og bundet

Da politiet kom til stedet, ble kvinnen funnet hardt skadet. Fremdeles har ikke kvinna flytta hjem:

– Hun har kommet ut fra intensiven på sykehuset, men er overført til Valhalla. Hun er redd for å flytte hjem.

Segberg forteller at hun ble banket opp, slått i ansiktet og bundet på hender og føtter.

– Det er en svært alvorlig sak, og vi har prioritert den høyt.

Politiet hadde tidlig mistanke om at det var to gjerningsmenn som hadde vært inne i leiligheten.

Ifølge politiet er begge de siktede menn med lokal tilknytning til Kristiansand. Den ene er i midten av 30-årene, mens den andre er i midten av 40-årene.

Politiet anser saken som oppklart, men vil gjøre ytterlige etterforskningsskritt før saken blir sendt til påtalemessig vurdering.