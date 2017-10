Kvinne overfalt i eget hjem

Politiet ber nå mennesker som har vært i nærheten av Vågsbygd senter om å melde ifra til politiet om de har sett noe bemerkelsesverdig, eller har andre tips i saken.

Etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen i politiet sier det er uvisst nøyaktig når hendelsen skjedde, men at politiet fikk meldingen i ellevetiden og at kvinnen umiddelbart ble sendt til behandling på sykehus.

– Da politiet kom til stedet så fant vi ei kvinne som hadde skader etter et overfall. Slik som det ser ut nå, så har vi mistanke om at det er to gjerningsmenn som har vært inne i leiligheten. Det er for tidlig å si hva som har skjedd, siden vi enda ikke har fått avhørt fornærmede.

Eriksen sier at de skal snakke med kvinnen med en gang hun er i stand til det.

Kvinnen har foreløpig ikke gitt uttrykk for at hun kjenner gjerningsmennene, men Eriksen understreker igjen at de ikke har fått snakket ordentlig med henne enda.

Politiet ønsker ikke å si hvor alvorlige skadene er, både av etterforskningsmessige hensyn, men også fordi skadeomfanget foreløpig er noe uklart.