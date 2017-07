Jobber for nytt Tall Ship Races

Kommunen hadde stor suksess med arrangementet Tall Ship Races i Kristiansand. Første gang det ble arrangert var i 2010. Nå står nytt arrangement på ønskelisten i 2022.

– I en by må vi ha litt festivitas og moro. Tilbakemeldingene fra innbyggerne er at dette favner gamle og unge, mener varaordfører Jørgen Kristiansen.

Han forteller til NRK at de var i Finland i forrige uke for planlegging.

Investerer i arrangementet

– Det er sånn at pengene kommunen bruker på dette, får vi igjen i form av hotellovernattinger, skatteinntekter og moms. Det er et godt regnestykke i den sammenhengen, sier varaordføreren til NRK.

Varaordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand håper på at nytt Tall Ship Races i 2022. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Kristiansen forteller at kommunen snakket om å få arrangementet på nytt etter 2015, men at fire år var for liten tid på planlegging.

– Vi må begynne å planlegge nå. Prosessen er kommet langt og vi har gjort dette før. Administrasjonen må forberede en sak og så begynner maskineriet å rulle i høst dersom politikerne sier ja til dette, forteller Kristiansen.

Han mener det er et arrangement som skaper liv og røre i bybildet og setter Kristiansand på kartet.

500 000 besøkende

Arrangementet har potensialet til å få en halv million besøkende de tre til fire dager det varer. Da kan publikum få se flere seilbåter.