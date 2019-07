– Om sommeren spiser jeg is hver eneste dag, sier Silje Holthe Stanger (8).

Sammen med bestemor Marianne Holthe og søsknene Anders (13) og Magnus (6) inntar hun dagens is på en solfylt benk i Kristiansand sentrum.

Mange velger å spise is når sola og sommeren er på sitt beste, men i år har issalget til de store produsentene gått ned. Hennig-Olsen Is har en nedgang i salg på nesten fem prosent hittil i år.

Dropper «billig-isen»

Den store isprodusenten i Kristiansand opplever stadig økt konkurranse.

– Salget har vært dårlig i mai og juni. Det selges færre enkelt-is og vi får et prispress på grunn av at butikkjedene selger rimelig is, sier salgsdirektør John Kjellesvik i Hennig- Olsen Is AS.

Bestemor Marianne Holthe har lagt merke til de nye billig-isene i dagligvarebutikkene. Hun har derimot ikke testet de ennå.

– Jeg gidder ikke kjøpe de selv om de er billige. For oss er det Hennig-Olsen-is som gjelder, sier Holthe bestemt.

Søsknene Magnus (t.v.), Silje og Anders er like glad i is som de fleste andre barn. Favoritten er soft shake og snackis, men i dag ble det kuleis. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kjedene taper mest

John Kjellesvik i Hennig-Olsen Is forteller at de har et godt samarbeid med kundene sine, blant annet Norgesgruppen. Sammen legger de planer for sommerens kampanjer.

Han sikter da til de ulike kampanjene de har på pakker med for eksempel kroneis.

– De siste årene har krone-is blitt solgt billig. Det er der vi har merket det mest. Vi selger nå mer billige produkter enn vi har gjort tidligere, sier han.

Isbjørn Is er en av produsentene som selger billig-is, deriblant krone-is. I år er den bergenske isprodusenten for første gang å finne i Rema 1000 sine dagligvarebutikker nasjonalt. De har vært på markedet siden 1963, men har hittil i hovedsak solgt is lokalt.

– Vi har solgt mer enn noensinne i år, sier daglig leder i Isbjørn Is Morten Kolseth.

Han ønsker ikke å oppgi hvor mange prosent salget har økt som følge av inntredenen på det nasjonale is-markedet.

Coop selger også egen rimelig krone-is.

Salgsdirektør John Kjellesvik og produksjonsansvarlig Per Hellgren i Hennig-Olsen Is AS sjekker kvaliteten på isen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Tom isdisk

Hos Rema 1000 på Tangen i Kristiansand merker de at folk setter pris på billig is. Der er Isbjørn-disken tom.

– Vi får ny levering i kveld. Isen har vært veldig populær, sier assisterende butikksjef Espen Moseid.

John Kjellesvik forteller at det er kjedene selv som bestemmer utsalgsprisen.

– De regulerer prisene i forhold til konkurransen i markedet og tar mesteparten av tapet selv, sier han.

Billig krone-is fra produsenten Isbjørn Is har gått unna i isdiskene. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Til tross for dårlig salg i sommer produserer de like mye is som før.

– Lageret fylles opp når det er høst, slik at vi har noe å tære på når sommersesongen kommer. Vi justerer det hele tiden. Iskrem har heldigvis lang holdbarhet, sier Kjellesvik.

NRK har også vært i kontakt med Diplom-Is. De ønsker ikke å kommentere hvor stor nedgangen i is-salget har vært. Heller ikke om svakere inntjening skyldes at billig is nå selges i norske dagligvarebutikker.