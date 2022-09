– Det er alltid vanskelig å si at du skal være favoritt i Champions League. De er et klokkeklart Final four-lag. Og de har vist de to siste sesongene at når de kommer til den helgen i Budapest, så vinner de, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Torsdag serieåpner Vipers borte mot Larvik i eliteserien for kvinner. Men 10. september starter det som er det store målet for laget fra Kristiansand; Champions League.

Ut fra fjorårsmestrene har spillere som Nora Mørk, Isabelle Gulldén og Heidi Løke forsvunnet. Inn har verdensstjerner som Anna Vyakhireva, Jamina Roberts og og Océane Sercien-Ugolin kommet.

Andre spillertyper

– Jeg synes Vipers har gjort gode signeringer før årets sesong. De ser minst like gode ut som da de vant i fjor. Til og med kanskje litt bedre, sier Svele.

– De erstatter Nora Mørk med en som er minst like god. På sitt beste er kanskje Vyakhireva enda bedre, mener Svele

Bent Svele (til venstre) i kjent positur, sammen med Harald Bredeli under en håndballsending på TV 2. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han mener også nykommerne er andre typer enn de som har reist videre.

– Vyakhireva og Roberts er to av de beste duellspillerne i verden. De gir Vipers flere muligheter, og de kan skape mer overtall med slike spillere i laget, sier Svele.

Herrem gleder seg

En annen som gleder seg til årets Champions League-sesong, er Sola-spiller Camilla Herrem. Hun sitter alltid klistret til skjermen når Vipers spiller i Europa. Herrem tror landslagsvenninnene kan bite godt fra seg også i år.

– Jeg gleder meg til å følge Vipers i år. Jeg går aldri glipp av en Vipers-kamp i Champions League, sier Sola- og landslagsspiller Camilla Herrem. Foto: Odd Rune Kyllingstad

– Jeg synes Vipers er hakket bedre enn i fjor. De har hentet spillere i verdensklasse. Hvis alle holder seg skadefrie, er de favoritt til å vinne Champions League igjen, sier Herrem.

Heidi Løke var selv med da Vipers vant sitt første Champions League-trofé i 2021. Da Vipers vant i vår, hadde hun akkurat blitt mamma for tredje gang. Torsdag kveld møter hun sine gamle lagvenninner som Larvik-spiller.

– Vi får målt oss mot verdens beste lag, så det blir gøy å se hvor vi står, sier hun og humrer.

Heidi Løke slik vi husker henne fra Vipers-tiden. Nå er hun tilbake i Larvik. Foto: Carina Johansen / NTB

– Vipers har nok favorittstempelet i Champions League, med det lever de fint med, mener Løke.

Strekspilleren trekker frem bredden i årets Vipers-lag. Hun mener de har dobbel- og trippeldekning på alle plasser.

– Og de har verdens beste keeper i Katrine Lunde. Og det laget med best keeper vinner som regel, sier Løke.

Keeper Katrine Lunde ble hyllet etter Champions League-seieren i Budapest i juni. Trolig blir hun like viktig denne sesongen. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

– Kruttsterkt Vipers

NRK Sørlandets håndballekspert Peder Langfeldt tror Vipers har gode muligheter til å hente sitt tredje strake trofé i Budapest.

– Jeg mener de har et bedre lag enn i fjor. Vyakhireva er en fantastisk tilvekst, sammen med Roberts. Det er et kruttsterkt Vipers-lag. De vant i fjor, og må være favoritter i år, sier Langfeldt.

Ole Gustav Gjekstad har tidligere sagt at årets Vipers-stall er den beste han har trent. Det mener treneren fortsatt.

– Jeg synes stallen er minst like god som tidligere år. Jeg ser ingen grunn til at vi skal gjøre det dårligere enn tidligere sesonger. Jeg ser et lag med stort potensial, sier Gjekstad.

Ole Gustav Gjekstad vil heller ikke i år si at Vipers er favoritter til å vinne Champions League. Foto: Nikola Krstic / NTB

Han er likevel ikke helt enig med ekspertene som holder Vipers som Champions League-favoritter denne sesongen.

– Jeg ser at vi er nærmere å være favoritt i år enn tidligere år, men vi ser ikke på oss selv som favoritter, sier Gjekstad.

– Er ikke det litt defensivt?

– Nei, jeg mener ikke det er defensivt. Vi tjener ikke noe på å rope ut at vi skal vinne Champions League. Györ føler nok mer press på å vinne enn det vi gjør, avslutter Vipers-treneren.