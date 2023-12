- Det er en økende trend at hunder blir allergiske, med hver femte diagnose hos veterinærer nå er en form for allergi.

- Hunder kan være allergiske mot forskjellige ting, inkludert husstøvmidd, pollen og visse ingredienser i fôret.

- Behandling av allergi hos hunder kan være kostbart, med eiere som ofte ender opp med å betale flere tusen kroner i året.

- Hannhunder og hunder med brun pels har høyere risiko for atopi, en arvelig, kløende og inflammatorisk lidelse.

- Forsikringsselskaper bekrefter at flere hundeeiere sender inn krav etter allergibehandling.

- Riktig avl er avgjørende for å bremse allergi hos kjæledyr, men det er ikke kjent at noen raser har allergi som eget avlsmål.

