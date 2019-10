1. oktober er starten på det tradisjonsrike hummerfisket langs kysten.

– Det fanges fremdeles 200 tonn hummer langs norskekysten hvert år, og bestanden er på på et historisk lavmål, sier Jan Atle Knutsen, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet (HI) Flødevigen.

Han og kollegene står bak en ny rapport som viser at de mange reguleringene som er innført i forbindelse med hummerfisket, ikke har hatt særlig stor påvirkningen på den årlige fangsten av hummer i Norge.

– Påmeldingsordningen som kom i 2017 gav oss muligheten til å undersøke det norske hummerfiske på en annen måte, sier forskningssjefen.

Hummerreservat

Flødevigen er et av over 40 reservat for hummer i Norge. Reservatene er i likhet med fiskeregistreringen ett av flere tiltak for å bevare hummerbestanden. Her kan hummerne vokse seg gamle og bli opp mot 40 cenimeter.

– Vi ser her at hummerne rundt 40 centimeter har plass til rundt 40.000 rogn, mens de på 25 centimeter har rundt 4000.

I forskningsrapporten anslås det at 454.000 hummer ble fisket i 2017 og 322.000 hummer i 2018.

Fredning og fangst av hummer Ekspandér faktaboks Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra 1. oktober klokken 08.00 kan man fange hummer over hele landet.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november.

I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember.

Hummer er bare tillatt å fiske med teiner tilpasset hummerfiske. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen. Kilde: Fiskeridirektoratet

Fiskes for mye

Knutsen mener at fiskepresset bør senkes betraktelig dersom man skal få en solid økning i bestanden, men som forsker ved Havforskningsinstituttet kommer han kun med faglige råd.

– Det er forvaltningen som må sørge for bestemmelsene.

Mener du at hummeren bør fredes en periode?

– Spørsmålet blir hva man skal gjøre etterpå. Starter man opp igjen fiske etter en periode, vil man sortere flere av disse rett ut igjen.

Registreringstallene fra Fiskeridirektoratet viser at 34.976 registrerte seg som hummerfiskere i 2017.

Året etter var tallet sunket til 29.733, mens så langt i år er 21.519 påmeldt.

Tidlig tirsdag morgen hadde flere hobbyfiskere tatt turen ut på sjøen for å sette årets første hummertegner. Her fra kysten utenfor Lillesand. Foto: Siv Kristin Sællmann

– Fisker kun for moro

I en båt utenfor Åkerøya i Lillesand i Aust-Agder sitter det en spent hobbyfisker. Vidar Hansen er klar til å sette årets første hummertegner - et av årets høydepunkt.

– Det er trist å se at bestanden går ned, men så lenge vi får hummer til én fest er jeg fornøyd, sier Hansen.

Han tror freding er det eneste som kan sørge for at bestanden tar seg kraftig opp.

– Nå er jo ikke dette noen næring lenger, og folk gjør det mest for moro og opplevelsen.

– Selve hummeren kan jeg kjøpe på Fiskebrygga i Kristiansand, avslutter en lattermild fisker.