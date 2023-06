– Se der! Dette kan vi like!

Høyres Mathias Bernander blar seg gjennom Norstats nye partimåling i Kristiansand.

Her er Høyres bystyregruppe over dobbelt så stor som Arbeiderpartiets.

Høyre klorer seg fast på over 30 prosents oppslutning, i likhet med flere målinger i det siste.

– En veldig god løypemelding på vei inn i valgkampen. Og jeg ser et borgerlig flertall med de tradisjonelle partiene, sier Bernander, og nevner både KrF, Frp og Venstre.

FORTSATT KAMP: – En solid tillitserklæring fra Kristiansand. Men fra idretten vet jeg at vi må spille til fløyta går, sier Mathias Bernander. Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

– Lei av kaos

Kristiansand bystyre er i ferd med å legge bak seg fire hektiske år.

2019-valget ble et protestvalg.

Siden den gang har 18 stykker av totalt 71 representanter - eller én av fire - byttet parti, ifølge en opptelling i Fædrelandsvennen.

Bernander ser flere årsaker til at en lyseblå tornado kan treffe kristiansandspolitikken i september.

– Vi får hjelp av nasjonale trender. I tillegg tror jeg folk er lei av politisk kaos. Kristiansand kan så mye bedre enn det vi har vist de siste fire årene.

IKKE UVENTET: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) og politisk rådgiver Jannike Arnesen er ikke overrasket over junimålingen. – Men dette kan på nytt bli et krevende bystyre, sier Skisland. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Kan bli krevende

Dagens ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) skulle gjerne sett Kristiansand Ap høyere.

Partiet ramler fra 2019-resultatet på 18,3 til 13,8 på NRKs junimåling.

Han åpner for at Ap betaler for all viraken i lokalpolitikken de siste årene.

– Det kan godt være. Det har vært rufsete og uoversiktlig. Men vi tok ansvar i en krevende situasjon etter forrige valg, sier han.

Skisland mener merkelappen politisk kaos blir «taktisk spill» fra et Høyre i medvind.

– Det har vært et uryddig landskap, men vi har tross alt behandlet flere saker enn noen gang, sier Skisland, som mener neste bystyreperiode også kan bli vrien.

– Det kan se ut som at Høyre, KrF og Frp mangler lite grann på flertall, og er avhengige av å samarbeide med andre. Dette kan i så fall bli krevende.

Kleppe er inne

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand mener mye spenning knytter seg til hvor mange Høyre eventuelt må ha med i et nytt samarbeid.

– Høyre ønsker seg nok et flertall med KrF og Frp. Det har de ikke i denne målingen, sier Nehru Sand.

Dermed gjenstår å se hvem som finner hverandre etter valget.

For miksen av småpartier er også i endring.

Vidar Kleppe får plass i bystyret med ett mandat fra Kleppelista, mens Nils Nilsens Sørlandspartiet ikke når opp i NRKs måling.

Både Pensjonistpartiet og Konservativt (tidligere Partiet De Kristne, red.anm.) er inne med to hver.

FORTSATT PROTEST: – Det er fortsatt protestvilje igjen i politikken i Kristiansand, med mange småpartier, sier NRKs Lars Nehru Sand. Foto: Per-kåre Sandbakk / NRK

Oppsving for SV

Nehru Sand konstaterer at borgerlig side fortsatt splittes opp med småpartier i Kristiansand. Målingen gir til sammen fire mandater til Konservativt, Norgesdemokratene og Kleppelista.

– Det er også interessant å se at på venstresiden gjør SV det bra, mens Ap ikke klarer å løfte seg, sier han.

– Kan målingen leses som en reaksjon på politisk uro og partibytter?

– Bare delvis. Velgerne sprer seg over mange lister, også partier som ikke er blant de tydeligste på å love trygg styring, sier kommentatoren.

For partiene med under 3 prosent i målingen er feilmarginen oppgitt til 1-1,5 prosentpoeng.