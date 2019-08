– Vi har fått inn et tips som har betydning for saken, sier etterforskningsleder Hellek Rue ved Agder politidistrikt.

Det er snart tre måneder siden franske Daisy May Tran (28) ble funnet død på en avsidesliggende grusvei på Snartemo i Vest-Agder. Litt lenger borte i veien lå hennes venninne hardt skadet. Politiet mener en ukjent gjerningsperson har kjørt på kvinnene, og stukket av.

– Det «skumle» med dette tipset, var at vedkommende trodde politiet sikkert visste dette fra før. Det gjorde vi ikke, sier Rue.

På denne veien ble kvinnene funnet. Tran var død, og venninna hardt skadet. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Politiet fått tips om en bil som er observert på stedet, men som ikke tidligere har vært undersøkt. Denne er nå tatt i beslag, og politiet avventer svar på de tekniske undersøkelsene.

– Har noen nå status som mistenkt?

– Det jeg kan si, er at ingen har status som siktet. Mer vil jeg ikke si på dette stadiet i etterforskningen. Vi må vurdere hva vi kan gå ut med, sier Rue.

Mobilspor

Politiet har bedt alle som har oppholdt seg på Urestadveien mellom midnatt og klokka 06.00 2. juni om å melde seg. Kvinnene hadde deltatt på en dugnad på en heiegård, og det var fest på kvelden.

Gården på Snartemo hvor vennene forberedte en sommerfestival. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Ingen har så langt erkjent å ha kjørt på kvinnene, og politiet har tidligere tatt inn flere biler til undersøkelse.

Politiet har avhørt alle som har hatt mobilinnslag på mastene i området i det aktuelle tidsrommet, men ingen erkjenner å ha forårsaket dødsfallet.

– Det er personer som er av interesse ut fra telefonanalysene, sier Rue.

Etter det NRK forstår, venter nå politiet også på svar fra tekniske undersøkelser fra Kripos, som gjelder mobilbeslag.

Rue sier de er tilbakeholdne med opplysninger om eventuelle mistenkte personer for å unngå ryktespredning på et lite sted. Snartemo har noen hundre innbyggere.

Venter på obduksjonsrapport

Politiet venter også fremdeles på den endelige obduksjonsrapporten, som de håper skal svare på hvordan Daisy May Tran døde.

– Grunnen til at den drøyer, er trolig at vi har bedt om at det undersøkes mer enn bare dødsårsak. Vi ønsker å vite hva slags skader hun hadde, og hvordan disse kan ha blitt påført, sier Rue.

– Hvor nærme er dere en oppklaring?

– Vi har et godt håp om at vi skal få oppklart denne saken.

Tran ble kremert tidligere i sommer, og familien hennes kom til Norge for å ta med seg hjem datterens urne. Like etter dødsfallet, kom moren hennes med en innstendig bønn om at gjerningspersonen måtte melde seg.