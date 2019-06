Søndag 2. juni, rundt klokka halv seks om morgenen blir franske Daisy May Tran funnet død på en smal blindvei på Snartemo i Hægebostad kommune i Vest-Agder. Litt lenger borte ligger venninna hennes hardt skadet. Politiet mener de ble påkjørt, og at gjerningspersonen stakk av.

Fremdeles er ingen pågrepet. I Frankrike sitter en familie i sjokk og sorg.

Vi savner vår eldste datter noe så forferdelig.....men vi var så utrolig lykkelige og stolte av henne. Corine Tran - mor

– Ber på våre knær om at du melder deg

Nå har Daisys mor, Corine Tran, skrevet brev til den som står bak. Det er formidlet via familiens norske bistandsadvokat til NRK:

«Jeg henvender meg til personen som forårsaket ulykken. Du er en mann eller en kvinne en far eller en mor med et eller flere barn eller du er singel, det spiller ingen rolle, fremfor alt er du et menneske. Vi er alle skapt i Guds bilde og jeg har alltid tenkt at dypest i oss alle, er vi kjærlighet og at vi alle helst vil gjøre det godt...»

Mor trygler i brevet om at en gjerningsperson må melde seg:

«...Jeg ber på mine knær. Gi deg til kjenne. Gå til politiet og fortell om ulykken. Godta hjelp og bær ikke på denne denne grusomme hemmeligheten alene et helt liv.»

Vennegjengen har lagt ned blomster for å minne Daisy May Tran som ble funnet død på Urestadveien i Hægebostad. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Funnet av venner

Daisy og venninna var med på å jobbe dugnad til en festival, The Bivrost Gathering, som skulle avholdes på heiegården «Viking Village». Flere fra vennegjengen i Stavanger var med, sammen med gårdeier og lokale. Kvinnene var begge en del av et internasjonalt musikkmiljø.

Gården på Snartemo hvor vennene forberedte en sommerfestival. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Lørdagskvelden var det fest på gården. De to venninnene forlot huset i 2-3 tiden, ifølge NRKs opplysninger. Da de ikke var kommet tilbake idet det begynte å lysne, begynte vennene å lete etter dem. På grusveien noen hundre meter fra gården, ble de funnet da det lysnet av dag.

Ambulanse og politiet kom til stedet, og hendelsen ble først meldt som en ATV-ulykke. Dette skyldtes at det sto et slikt kjøretøy like ved der de ble funnet.

– En engel full av glede

Daisy May Tran er obdusert. Men det er ennå ikke klart når den avdøde kvinna blir sendt til Frankrike og kan gravlegges. Politiet bekrefter at Universitetssykehuset i Oslo er ferdig med undersøkelsene. De venter nå på den endelige obduksjonsrapporten.

– Selv i dag føler min mann, mine barn og jeg en ekstrem sorg, og vi kan ikke finne ordene for å beskrive vår smerte, skriver Corine Tran.

Familien til Daisy May Tran er fra Saint-Lézer, en liten bygd ved foten av den franske fjellkjeden, Pyreneene. Avdøde har to søsken.

– I ett år bodde og jobbet hun i Stavanger. De som kjente henne, elsket henne dypt og til og med snakket om henne som en engel full av glede over livet og alltid klar til å hjelpe, skriver Daisys mor i brevet.

Familien i Frankrike hadde nettopp feiret fødselsdagen til Daisys bror, 2. juni. Dagen etter sto fransk politi på døren med dødsbudskapet.

Familien ønsker å vite hvordan hun døde og hva som skjedde. Moren tenker også på venninnen fra Litauen som ble hardt skadet. Også venninnen bodde i Stavanger og er til behandling på sykehuset der.

– Jeg ønsker med hele mitt hjerte at hun blir bra igjen, skriver Corine Tran om venninnen til Daisy May Tran.

På denne veien ble kvinnene funnet. Tran var død, og venninna hardt skadet. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Techno-miljø i sorg

Mangeårig P3-programleder, Erik Eriksson alias Dj Friendly, var en av Daisys nærmeste venner. Han sier gjengen deres er sterkt preget:

– På lørdag var første gang jeg holdt konsert i Stavanger etter at Daisy døde. Hun danset alltid til musikken min. Nå var det rart og vondt.

Dj Friendly, Erik Eriksson, var en av Daisy May Trans beste venner. Han sier musikkmiljøet deres er i sorg. Foto: Glen Karlsen

Han var ikke selv på gården da dødsfallet skjedde, men flere i vennegjengen fra Stavanger var på Snartemo. Daisy har etterlatt seg et enormt tomrom i musikkmiljøet, sier Eriksson:

– Hun var en engel. Et menneske som alltid smilte og som satte andre først. I starten var hun sjenert og stille, men etterhvert som hun ble kjent med gjengen, var hun en sentral humørspreder.

Kvinnen som overlevde har fortalt vennene at hun ikke husker noen ting av det som skjedde før hun våknet da luftambulansen kom.

Vennene til Daisy May Tran under minnestunden de holdt for henne ved havet i Stavanger. Foto: Privat

Lita bygd

Den lille bygda Snartemo huser bare omkring 200 innbyggere, og er sterkt preget av dødsfallet ved heiegården. Ukjent gjerningsperson gir grobunn for rykter.

Politiet har fremdeles tatt beslag i alle mobiltelefonene til de som var på dugnaden, for å skape en tidslinje for det som har skjedd. I tillegg er flere biler som sto parkert i området beslaglagt. Politet har tatt dem inn for å sjekke om det kan være spor fra andre kjøretøy på disse.

Den lille bygda Snartemo er sterkt preget etter dødsfallet. Mange spør seg om noen i bygda kan stå bak. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Ingen mistenkte

– Vi har dessverre ingen som er mistenkte. Vi har holdt på med innhenting av spor og tatt mange avhør. Vi systematiserer tekniske spor, sier politiadvokat Hellek Rue.

Politiet har tidligere sagt at det er flere navngitte personer som skal ha vært i området mellom midnatt og da kvinnene ble funnet, og som ikke har meldt seg.

– Vi mener nå at vi har snakket med de vi anser som mest sentrale vitner.

– Kan noen av disse få endret status til mistenkt?

– Det er ingen som har den statusen nå iallefall, sier Rue.

Han sier politiet fremdeles ikke mener de har kontroll på hva slags eller hvilket kjøretøy som er brukt, og håper den endelige obduksjonsrapporten kan gi mer svar.

Daisy May Tran blir beskrevet som en engel av venner og familie. Foto: Privat

Den foreløpige obduksjonsrapporten har bekreftet politiets teori om at kvinnen er påkjørt. Politiet jobber nå med listene over mobiler som har vært i området.

– 15 til 20 personer i politiet som jobber med saken. Den har høyeste prioritet, sier politiadvokat Hellek Rue.

– Vi ber fremdeles en gjerningsperson om å melde seg. Dersom personen melder seg før denne blir tatt, vil det ha betydning for straffen.

Rue slutter seg til brevet fra familien:

– Det vil det være godt for dette mennesket å slippe og se seg over skulderen. Ta kontakt med politiet og bli ferdig med det.

Bivrost-festivalen er fjernet fra Facebook, og arrangørene sier til NRK at det er usikkert hva som skjer. Fremdeles har politiet sperret området.