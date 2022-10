Han så noe annet enn «monsteret» Viggo Kristiansen

En rystet by på jakt etter svar. Pårørende som ønsket oppklaring. To menn med sprikende forklaringer og mangel på alibi.

– Hvis det er to som har gjort dette, så er det disse to, sa mange som kjente dem.

Barnedrapene i Baneheia i Kristiansand er en av de mest omtalte drapssakene i Norge.

– Da etterforskningen stod i stampe sommeren 2000, var det et enormt press på politiet i Kristiansand. Man måtte oppklare denne grusomme handlingen.

Det sier Eivind Pedersen, som den gangen var journalist i Dagbladet og dekket saken fra dag en.

Han mener at politiet var desperate etter en løsning, og at folk trengte en syndebukk.

Og i Pedersens ord – Viggo Kristiansen passet beskrivelsen.

Ordet monster ble brukt i omtalen av han både på trykk og blant folk.

Kommentar i Dagbladet to dager etter pågripelsen. VG skrev om at voldtekt og drap kunne være planlagt av de to, ifølge Andersens forklaring. Agderposten etter pågripelsen.

Drapene i Baneheia skjedde 19. mai 2000. Bestekameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet fire måneder senere.

Moduskandidat

Da saken kom for retten ble Pedersen etter hvert svært skeptisk til om Kristiansen var skyldig.

Samtidig tok de fleste for gitt at de ville bli dømt og at det var helt riktig.

For noen år siden slutten Pedersen som journalist. Han ble en viktig støttespiller i teamet rundt Kristiansen. Nå gir han ut bok om Baneheia-saken med tittelen «I skyggen av Viggo – halve livet bak gitteret».

Historiene fra nabolaget på Eg om de to kompisene var mange.

– Han var gatas skrekk, og var rett og slett en passende kandidat som skyldig i Baneheia, forklarer Pedersen.

Viggo Kristiansen har hele veien kjempet for å bevise sin uskyld i Baneheia-saken. Foto: Eivind Pedersen

Politiet sikret flere DNA-spor på åstedet. Av de to mest sentrale, tilhørte det ene Andersen. Det andre måtte komme fra en annen mann.

Daværende kriminalsjef Arne Pedersen kalte inn til pressekonferanse og fortalte at de hadde DNA også på Kristiansen.

Senere kom det fram av dette var feil. Det er forklart med en misforståelse mellom politiet og Rettsmedisinsk institutt.

Da saken kom for retten, ble dette justert til at det var funnet spor av to menn. Det ene var helt sikkert fra Andersen. Det andre var av samme type som 54 prosent av norske menn, og Kristiansen var i den gruppen.

NRK har vært i kontakt med Arne Pedersen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Når Viggo Kristiansen nå skal frifinnes, er det blant annet fordi Riksadvokaten har kommet til at DNA-bevisene mot ham er for svake.

I avgjørelsen står det:

«Oppsummert er riksadvokatens vurdering at det ikke foreligger DNA-bevis som med noen rimelig grad av sikkerhet underbygger hypotesen om at handlingene er begått av mer enn en gjerningsperson og således heller ikke at Kristiansen var involvert i handlingene.»

Daværende kriminalsjef Arne Pedersen i Agder politidistrikt ledet etterforskningen.

Syntes synd på Viggo

En annen som har ventet spent på avgjørelsen fra Riksadvokaten, er Kristiansens tidligere forsvarer.

Advokat Tore H. Pettersen kjenner igjen alle grunnene til at Kristiansen nå går fri, for han pekte i sin tid på de samme svakhetene i bevisene.

Han har hele tiden ment at bevisene ikke var gode nok til å dømme hans tidligere klient.

Det gjelder DNA, mobildekning og troverdigheten i Andersens forklaring.

– Jeg mente at de bevisene vi la frem burde medført frifinnelse.

Han fikk det ikke til å stemme at Kristiansen kunne ha brukt mobiltelefonen sin på åstedet, han mente DNA-beviset var for svakt og at Andersens forklaring ikke var troverdig.

– Viggo har hatt en hverdag i fengsel i mange, mange år som han egentlig ikke burde hatt. Det er bra at han blir frifunnet, sier Pettersen.

Effekten av medienes omtale og folks oppfatning hadde noe å si for utfallet i dommen, mener advokaten.

– Det var ganske mange som var av den oppfatning at Viggo Kristiansen var skyldig. Det kan ikke ha gått helt upåaktet hen.

Tidligere forsvarer Tore H. Pettersen mener Viggo Kristiansen skulle gått fri på grunnlag av bevisene de la frem i rettssalen for 20 år siden. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kommer med kritikk til politiet

Fredag ble det klart at Riksadvokaten vil frifinne Kristiansen. Beklagelser fra blant andre Agder-politiet, Statsadvokaten i Agder og justisministeren fulgte.

Eks-journalist Pedersen mener det er på sin plass at de nå beklager.

– Det har vært en sånn innbitt motvilje mot å yte Viggo rettferdighet at dette nesten blir patetisk.

Viggo Kristiansen ble ikke bare utsatt for ett justismord, men to, mener Pedersen:

– Det første var det domstolen som begikk. Det andre var det Gjenopptakelseskommisjonen som begikk.

Han legger ikke skjul på hva han synes om kommisjonen.

– Den burde nedlegges. Den fungerer ikke, den er en stor vits.

Advokat Pettersen mener Riksadvokatens frifinnelse var riktig avgjørelse.

– Det er mange som har hatt veldig mye imot Viggo i måten han var på i nabolaget. Men det bør ikke avspore den bevisbedømmelsen som burde ha skjedd den gang da, og som nå har skjedd.