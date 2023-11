– Jeg håper at mange frivillige kan kjenne seg igjen i at de er en stor del av utmerkelsen jeg fikk her i dag.

Det sier Konrad Grimestad etter at han mottok utmerkelsen for sin innsats under leteaksjonen etter Torjus Seland (7). Syvåringen ble funnet død 17. oktober.

Syv år gamle Torjus ble funnet etter en stor leteaksjon i Lindesnes i oktober. Foto: PRIVAT

– Dette er rørende, og man blir veldig ydmyk. Nå blir jeg trukket frem som enkeltperson, fordi jeg sto i front som leder, men vi er mange på laget som gjorde uendelig mye og strakk oss langt.

Prisen ble delt ut av Lokal redningssentral (LRS Agder) på deres fagdag for nød- og beredskapsetater.

Uvurderlig innsats

Konrad Grimestad organiserte de frivillige under søket etter Torjus Seland (7) i Lindesnes fra 15. til 17. oktober.

Leteaksjonen var den største i distriktet på flere år.

Konrad Grimestad håper at mange frivillige kan kjenne seg igjen i at de er en stor del av utmerkelsen han fikk. Foto: Leif Dalen / NRK

– Den innsatsen var helt uvurderlig for at alle de frivillige som kom til for å hjelpe, ble organisert på en god måte, sånn at vi kunne bruke de på best mulig måte inn i søket.

Det sier Vidar Arnesen, stabssjef hos Agder politidistrikt.

Eksempel til etterfølgelse

De etablerte frivillige organisasjonene har en kjent struktur, og koordineres gjennom egne ledere.

Det har ikke de som ikke er organisert.

Stabssjef hos Agder politidistrikt, Vidar Arnesen, berømmer Konrads innsats med å organisere frivillige letemannskaper. Foto: Leif Dalen / NRK

– I søket etter Torjus fikk vi en utfordring med å organisere de frivillige som kom fra fjern og nær. Denne jobben hadde ikke politiet eller Hovedredningssentralen kapasitet til å ta.

Da trådte en lokal mann frem, og utviste godt lederskap, medmenneskelighet og klokskap.

– Han fremsto sterk og klar ut mot folket, var alltid tilgjengelig og samtidig ydmyk ovenfor arbeidet som skulle gjøres, sier Arnesen.

– Rolig og trygg

Vidar Arnesen omtaler innsatsen til Konrad Grimestad som et eksempel til etterfølgelse.

Politiet på stedet har beskrevet Grimestad som en rolig og trygg person som hadde gode forslag til søk og strategi.

Konrad mottok utmerkelsen under LRS Agder sin fagdag for nød- og beredskapsetater, med over 165 til stede i salen. Foto: Leif Dalen / NRK

Driftsenhetsleder hos Vestre Agder driftsenhet i Agder politidistrikt, Bernt Mushom, mener innsatsen var «gull verdt».

– Det var et initiativ han selv tok, som virkelig utgjorde en forskjell. Vi kan ikke stole på at det dukker opp en Konrad hver gang, sier Mushom.

Takket for andre gang

Utdelingen av prisen er den andre markeringen denne uken for å hedre de frivillige som deltok i leteaksjonen.

Mandag takket ordførerne i Lyngdal og Lindesnes for innsatsen.

Onsdag takket ordførerne i Lyngdal og Lindesnes de frivillige for innsatsen. Konrad Grimestad får en klem av Lyngdal-ordfører Unni Nilsen Husøy. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

– Vi synes det er helt naturlig å takke dem som har gjort en innsats. De tok ansvar og gjorde en formidabel jobb, sa ordfører i Lindesnes, Alf Erik Andersen.

Sammen med Unni Nilsen Husøy fra Lyngdal ønsket han først og fremst å gi en takk.

Et sentralt punkt på møtet var hvordan samarbeidet mellom kommunen og de frivillige kunne bli bedre.

– Det viktigste læringspunktet er at kommunen må ut for å se hva som er satt i gang, og hva vi kan bidra med, fremfor at noen skal fortelle det til oss, sier Andersen.

– Sterkt samhold

Konrad Grimestad sier det var rørende å se så mange mennesker som ville hjelpe.

– Det er godt å se et sterkt samhold i lokalsamfunnet. Det er noe i den norske kulturarven som sitter i oss – selvfølgelig vil vi hjelpe og bidra, sier han.

Konrad Grimestad er svært takknemlig for at innsatsen til alle de frivillige anerkjennes.

– Det er flott å få en klapp på skuldra. Det har vært tøft, tungt og utfordrende for mange.