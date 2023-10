Familien: – Kjenner på en lettelse over at Torjus er funnet

– Det er en familie som befinner seg i en dyp sorg. Det svinger fra time til time, opp og ned. Samtidig så kjenner familien på en lettelse over at Torjus er funnet, sier Fredrik Nuland Fedog.

Familien til Torjus Seland har utpekt Fredrik som deres talsperson. Han er en god venn av familien og kjente sjuåringen godt.

Familien vil også uttrykke en ekstrem takknemlighet for innsatsen som er lagt ned.

– Til alle de frivillige, alle de profesjonelle, de som har bidratt hjemme for at andre kan gå ut og hjelpe og drive med praktiske ting, sier Fedog

Nærmere to tusen frivillige deltok i søket etter Torjus (7). Mange lette både dag og natt med håp om å finne gutten. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Funnet i utkanten av søksområdet

Det var tirsdag ettermiddag at Torjus Seland (7) ble funnet død i et skogsterreng ved Langemyr i Lindesnes kommune. Sjuåringen ble funnet under en stor stein helt nord i søkeområdet.

Han hadde da beveget seg nærmere tre kilometer i luftlinje fra stedet hvor han sist ble sett. Det var en hundepatrulje fra politiet som fant gutten. Les også: Organiserte 1200 frivillige i leting: – Jeg ble helt knust

Den dagen Torjus forsvant kom han bort fra storesøsteren på ni år og faren Inge mens de var på jakt. Dette er et terreng der familien er godt kjent.

– Far Inge innså veldig tidlig at dette er et terreng han ikke kan lete alene i. Han ringte da politiet for å be om hjelp. Han traff en person som han kjenner personlig, så han ble tatt på alvor fra aller første sekund.

Kartet viser stedet hvor Torjus Seland ble funnet død.

Etter bare en halvtime, så ble alle ressurser satt i sving, sier han.

– Familien vil også si at de er enormt stolte over Torjus og det han har gjort ifra han forsvant fra storesøsteren og faren, til han da ble funnet, sier Fedog.

Familien er utelukkende positiv til håndteringen av søket og funnet av Torjus.

– At det vil være kritikk i hendelser som involverer så mye folk, slik er det bare. Og det er bra at det blir stilt spørsmål, for det er det vi lærer av, sier han.

Området hvor det ble gjennomført søk er svært kupert. Her utfører letemannskaper søk langs en bekk. Foto: Røde Kors

Turglad fra han ble født

Familievennen beskriver Torjus som en turglad gutt som har vært med siden han kunne sitte i bæremeis.

– Høsten har blitt en viktig tid på året. Dette var jo en bondegutt som var full av energi og fantasi. Man kunne ikke trekke en potet ut av jorden uten at han skulle være med, forteller Fedog.

Torjus var en gutt som aldri satt i ro, han var med på alt som kunne skje.

– Det er bare positive ting knyttet til han. Torjus var veldig glad i praktiske gjøremål og man kunne ikke gjøre noe uten at han ble med i samtalen, eller få med seg det som skulle skje. Han ble med da traktoren pløyde jorda, han kjørte firhjuling på gården, han håndterte maskiner og kløyvde ved, sier han. Les også: Samlet i sorgen: – Vi har delt fine minner

Største leteaksjon på mange år

Gutten ble meldt savnet av familien søndag ved 13.30-tiden. Sjuåringen kom bort fra familien i skogsområdet Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes.

Det ble starten på et omfattende søk som på det meste involverte nærmere 2000 frivillige. Heimevernet, Sivilforsvaret, Forsvaret, Norske Redningshunder, Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp bistod politiet i tillegg til de frivillige.

Svært mange stilte opp for å søke etter den savnede sjuåringen i Lindesnes. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det ble brukt hunder, helikoptre og varmesøkende droner i søket.

Ifølge politiet er det den største leteaksjonen i landsdelen på mange år.

Døde av nedkjøling

Fredag fikk politiet den foreløpige obduksjonsrapporten som viser at Torjus døde av nedkjøling. Trolig døde han mandag.

Det har blitt reist spørsmål om politiet innledningsvis gjorde et for snevert søk.

Politimester i Agder Kjerstin Askholt i Agder sier de skal evaluere leteaksjonen grundig.

Stedet gutten ble funnet kunne minne om en naturlig gapahuk i terrenget. Dette kan ha vært årsak til at gutten ikke ble fanget opp av varmesøkende kamera.

De pårørende til Torjus (7) har sett NRKs bilde fra funnstedet. Gjennom politiet har pårørende uttrykt forståelse for at det blir vist bilder av funnstedet. Foto: Lars Eie / NRK

Har samlet inn 2,7 millioner kroner

Etter at Torjus ble funnet død opprettet venner av familien en Spleis.

Så langt er det samlet inn nær 2,7 millioner kroner. Nesten 13.000 personer har til nå gitt penger.

– Dette er et tall som de ikke har fått tatt innover seg. Man ser jo på flere av kommentarene at det er barnefamilier med barn i samme alder som viser sin støtte på den måten, og det setter de enormt stort pris på, sier Fedog.