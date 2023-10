Det bekrefter politiet i en pressemelding.

– Dette er en svært tragisk sak. Når barn er involvert i alvorlige hendelser, gjør det ekstra inntrykk på oss alle, sier politistasjonssjef i Mandal Bernt Mushom.

De pårørende er varslet.

Politiet har ingen konkrete holdepunkter for at gutten har vært utsatt for en straffbar handling.

Sjuåringen kom bort fra familien sin under en jakttur i et skogsområde ved Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes søndag ettermiddag.

Tirsdag ettermiddag ble han funnet i området Langemyr i Lindesnes kommune.

– Han ble funnet i skogsterreng, tre kilometer nordøst for der gutten sist ble sett, sier Mushom.

Den avdøde er sendt til rettsmedisinsk obduksjon.

Mandag formiddag ble letingen etter den savnede sjuåringen trappet kraftig opp. Foto: Synnøve Aksnes / Røde Kors

Søndag ble det satt i gang en omfattende leteaksjon, og natt til mandag ble det søkt med politihelikopter, redningshelikopter og varmesøkende droner – i tillegg til 40 personer i terrenget – uten spor av gutten.

Krevende terreng

Mandag formiddag ble søket trappet kraftig opp.

Mellom 150 og 200 mannskaper fra Forsvaret, Heimevernet og Sivilforsvaret, i tillegg til politi og frivillige fra Agder og Rogaland, deltok i letingen etter gutten.

– Vi står overfor et vanskelig og ulendt terreng med en del myrer. Det er en del skogsbilveier og hytter i nærheten, men ikke noe hyttefelt, sa innsatsleder Trine Dragland mandag formiddag.

Det ble også brukt hunder, helikoptre og varmesøkende droner i søket.

Kriseteam koblet inn

Gutten er fra Lyngdal og kriseteamet i kommunen er koblet inn.

Ordfører i Lyngdal Unni Nilsen Husøy sa i går kveld at hennes tanker går til de pårørende.

– Akkurat nå føler jeg at ord blir fattige. Dette er en sak som preger alle i kommunen, i nabokommunene og mer eller mindre hele Norge.

I går holdt Lyngdal kirkesenter ¨åpent for dem som ønsket og samles. Også i dag vil kirken holde åpen.