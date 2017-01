Kystverket har gjennomført et tilsyn ved bedriften og har avdekket flere brudd på skipsforskriftenes dokumentasjonskrav.

– Bedriften har frist til 1. februar i år med å rette opp i dette.

Det sier senioringeniør i Kystverket Jens Terje Tøraasen til NRK.

Planer og sjekklister

Glencore følger ikke reglene når det gjelder laste- og losseplaner og "ship/shore safety checklist", ifølge Kystverket.

Nikkelverket har fått pålegg om å sørge for at bedriften mottar utfylte laste- og losseplaner fra skip ved alle laste- og losseoperasjoner.

Bedriften pålegges også å utarbeide ”ship/shore safety checklist”, som skal fylles ut av begge parter, før lasteoperasjonen ved bedriften påbegynnes.

I tillegg må nikkelverket sørge for at kapteinen og terminalrepresentanten skriftlig erklærer at operasjonen er utført i henhold til lasteplanen og at opplysninger vedrørende mengder losse- og lastekvanta er tatt med i lasteplanen.

Tar sikkerheten på alvor

– Vi synes i utgangspunktet at det er snakk om mindre sentrale ting som Kystverket har funnet. Det er snakk om prosedyrer. Vi har informasjonen på plass, men det handler om å få informasjonen i riktig format. Så dette er litt mer byråkrati egentlig.

Det sier avdelingsleder i Glencore Kjell Støle-Hansen.

– Men Kystverket pålegger bedriften å utarbeide en såkalt ship/shore safety checklist. Dette handler om sikkerhet og noe man skal ha kontroll på. Hva tenker du om det?

– Dette er viktig og sikkerhet er noe vi på nikkelverket prioriterer meget høyt, så der er vi helt enige med Kystverket. Men mye av denne informasjonen eksisterer allerede i dag i dokumenter, så det meste handler om å få det på riktig format, sier Støle-Hansen.

Han innrømmer likevel at bedriften ikke helt har vært klar over den forskriften som er brutt.

– Vi må nok innrømme at vi ikke hadde helt oversikt over den forskriften som Kystverket henviser til. Men man må også huske på at denne lossingen av bulk hos oss, er noe vi har holdt på med i flere tiår. Så dette er ikke noe nytt for oss, og vi har informasjonen som Kystverket etterspør, sier han.

– Klarer dere å rette opp i påleggene fra Kystverket innen fristen?

– Ja, vi jobber nå med saken og vi regner med å få dette på plass innen fristen som er satt, avslutter Støle-Hansen.