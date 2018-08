Gard (17) klar for Fluefiske-VM

Gard Thompson har vokst opp helt i vannkanten på Flekkerøy, og kan bokstavelig talt kaste snøret fra terrassen. Han har alltid vært interessert i fiske

– Jeg har vokst opp ved sjøen og fisket mye med sluk. Så traff jeg Stein Grønberg som ville ha meg med på fluekastekurs – og da var det gjort, sier Gard, som har trent med flue fra han var 12 år.

Trener Stein Grønberg skjønte raskt at Gard hadde et spesielt talent for såkalt «casting», som er grenen for presisjonskasting. I bunnen av artikkelen kan du se Gard kaste flue med ekstrem presisjon.

Men talent er ikke nok.

– Han får ikke noe gratis med å være talentfullt. Her er det mengdetrening som gjelder, og Gard trener mer enn noen andre i Norge på disse øvelsene. Jeg tror faktisk ikke det er mange i verden som trener mer, sier Grønberg.

Medaljekandidat

Fluekasting er en stor idrett internasjonalt, men her i landet er miljøet nokså lite. Nivået på utøverne er likevel høyt, og når VM starter i Cumbria i England 15. august, har Norge flere medaljekandidater i startfeltet.

Trener Stein Grønberg har stor tro på at Gard skal ta gullmedaljen med hjem til Flekkerøy. Gard deltok også i VM 2016, men den gang gikk det ikke så bra på grunn av manglende konkurranseerfaring. Foto: Hilde Skarvøy Gjestalnd / NRK

17 år gamle Gard Thompson en god i de fleste øvelsene i fluekasting og av de sterkeste medaljekandidatene, tror treneren. Grønberg ble selv verdensmester i 2014 i øvelsen «Fluekasting presisjon».

– Hva har Gard i vente?

– Det er mye folk rundt han når han kaster, men han må ikke stresses av det. Han må tenke at han er bedre enn de fleste han møter i konkurransen, sier Grønberg.

Godt forberedt

Gard har trent mye fram mot mesterskapet. Siden starten av juni har han trent godt over 200 runder. Også mentalt har han forberedt seg.

– Jeg tenker gjennom ulike scenarioer. Hva hvis dommeren er mot meg, hva hvis noen klapper og hva hvis jeg får en bom?

I Ørret presisjon har Gard mulighet til å oppnå 80 poeng totalt. Ringene han kaster på ligger med en avstand fra åtte til 15 meter. Det gis fem poeng om en treffer i innerste ring, tre poeng om en treffer i den midterste og ett poeng om en treffer i den ytterste. Hver utøver kaster fire omganger, hver på fire minutter, og den som får flest poeng vinner. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Onsdag reiser han til England sammen med 20 andre nordmenn som konkurrerer i tre klasser; herre, dame, og veteran. Fredag kaster han «Fluekasting presisjon» og det som kalles «Ørret presisjon». Lørdag konkurrerer han i to øvelser; «Sjøørett lengde» og «Lakse-lengde».

Gard har også sjekket hva slags vær han skal kaste i.

– Yr varsler vind på 8 m/s den dagen skal jeg kaste presisjon og det er ganske mye. Men min erfaring er at jeg kaster bra i mye vind.

– Kaster du for gull?

– Jeg kaster for Norge så får vi se hvordan det går, og det norske laget er ett av de beste, sier Gard.