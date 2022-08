Frykter lengre reisetid når tog skal byttes ut

– Når krengetogene skal fases ut kan reisetiden fort øke med en halv time mellom Oslo og Kristiansand.

Det sier leder i Jernbaneforum Sør Rune Hagestrand (H). Han påpeker at det allerede er utfordringer med altfor lang reisetid på Sørlandsbanen om man sammenlikner med transport på vei.

Dersom reisetiden øker enda mer, frykter han at reisende vil droppe toget og heller velger bil eller buss.

– Tanken var jo at man skulle få flere til å kjøre tog.

Usikkert om nye tog kan kjøre like fort

Jernbaneforum Sørs bekymring er knyttet til om nye tog vil klare å kjøre like raskt som dagens krengetog på den svingete Sørlandsbanen.

For krengetogene skal på sikt fases ut.

Det bekrefter administrerende direktør i Norske tog Øystein Risan.

Han sier de nå undersøker om togprodusenter kan levere nye tog som kan kjøre like raskt som krengetogene, men at det foreløpig er usikkert.

– Jeg forstår bekymringen, sier Risan.

FORSTÅR BEKYMRINGEN: Øystein Risan, direktør i Norske Tog. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ifølge ham er det de eldste togene som først skal skiftes ut. Deretter er det krengetogene som står for tur.

Risan antyder at det ligger fem, ti år fram i tid.

Det er Norske tog som anskaffer, eier og forvalter alt togmateriell her i landet.

Det statlige selskapet leier ut tog til det britiske togselskapet Go-Ahead, som drifter Sørlandsbanen i dag.

– Deler ikke helt bekymringen

Blant togpassasjerer er meningene om økt reisetid delte:

Togpassasjer Benedicte Lervik i Rogaland er usikker på om hun vil kjøre med tog hvis reisetiden øker. – Det hadde vært pyton, egentlig. Reisetiden er lang nok. For Kjetil Nærheim er økt reisetid uproblematisk. – Jeg tar toget når jeg har god tid. Han mener man kan velge andre reisemåter enn tog når man har det travelt. Som fly.

Administrerende direktør i Go Ahead Cathrine Elgin mener reisetiden er viktig for å få folk til å reise med tog.

Men hun ser lysere på situasjonen enn Jernbaneforum Sør.

– Jeg deler ikke helt bekymringen om at det vil bli opp mot en halv time ekstra reisetid. Går man inn i en ny framtid uten krenging på togmateriellet, ville man klart å optimalisere dette på en god måte likevel.

Cathrine Elgin sier det finnes flere tiltak som kan bidra til å redusere reisetiden på Sørlandsbanen uten krengetog. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Elgin understreker at det finnes flere tiltak som kan gjøres for å korte ned på kjøretiden.

Hun peker på utbedring av infrastruktur og ruteplan, og fjerning av enkelte stoppesteder som mulige løsninger.

– Vi skal sørge for at det blir attraktivt for kundene å reise med tog.

Frykter for eksistensen

Jernbaneforum Sør derimot, frykter for hele fremtidens togtilbud på Sørlandsbanen.

– Det som kan redde togtilbudet i regionen nå er en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, sier leder Rune Hagestrand.

Han sier man bruker tre kvarter mindre på å kjøre bil fra Kristiansand til Oslo.

– Da er det ganske logisk hvem som vinner den konkurransen, sier han.

Det er ikke sikkert at de nye togene på Sørlandsbanen kan kjøre like fort som dagens krengetog. Det frykter leder i Jernbaneforum Sør Rune Hagestrand betyr at reisende velger buss eller bil. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK Sorlandet

Medlemmene i Jernbaneforum Sør skal i høst besøke togprodusenter i Europa for å diskutere saken.

– Vi må vi være litt i forkant av utviklingen og følge med på hvilke alternativer som finnes når de nye togene skal bestilles etter hvert, sier Hagestrand.

Jernbaneforum Sør har eksistert siden 1992. De jobber for et bedre togtilbud i Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark.