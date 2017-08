Fornøyde etter høring

Sogneprest i Vågsbygd kirke, Nils Terje Andersen sier at en afghansk firebarnsfamilie som har vært i kirkeasyl i flere måneder opplevde å bli hørt da de møtte Utlendingsnemnda for å få vudert saken på nytt. De håper på å bli trodd at de er kristne.