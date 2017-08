Den 29. og 30. august, får den afghanske familien omsider møte Utlendingsnemnda (UNE), som skal vurdere deres sak på nytt. Selv om det har gitt familien nytt håp om å få bli i Norge, vet de at det er mye som står på spill.

– Vi er veldig nervøse, tenker mye på hvordan det vil bli og hva som kommer til å skje framover, sier det afghanske foreldreparet.

Håper på å bli trodd

De håper at de denne gangen skal bli trodd på at de er kristne. Det er bare det som kan omgjøre vedtaket om utsendelse.

Da familien fikk avslag på søknaden opp opphold i september i fjor, fryktet de det verste. Tanken på å bli sendt ut av landet, tok nattesøvnen fra dem. Derfor søkte de tilflukt i Vågsbygd kirke i Kristiansand, der de allerede hadde vært faste kirkegjengere i over ett år.

Prest i Vågsbygd kirke, Nils Terje Andersen, har fulgt familien helt siden de begynte å gå i kirken. Han er overbevist om at familien snakker sant når de sier at de har konvertert fra islam til kristendommen.

Prest i Vågsbygd kirke, Nils Terje Andersen, sier at om han er kristen, så er den afghanske familien det også. Foto: Asbjorn Odd Berge / NRK

Nå håper han at UNE også skal se dette.

– Vår erfaring er at et møte med dem blåser vekk all tvil. De lever som kristne, leser i bibelen, går til gudstjeneste og nattverd. De er også døpt, sier Andersen.

Selv mener han også at måten foreldrene reflekterer rundt sin tro, beviser at de er kristne.

Frykter for sine liv

Andersen sier at det er livsfarlig for konvertitter å bo i Afghanistan. Det er han ikke alene om.

Den internasjonale organisasjonen «Open Doors», jobber for å støtte forfulgte kristne over hele verden. Organisasjonen opererer med en «World Watch List», hvor de rangerer land etter hvor farlige de er for kristne.

På listen for 2017, kommer Afghanistan på tredjeplass. Bare Nord-Korea og Somalia skal være verre.

Første gang den afghanske familien dukket opp i Vågsbygd kirke, var i forbindelse med en språkkafe som ble arrangert der. Selv om det var flere afghanere som deltok på disse samlingene, var firebarnsfamilien den eneste som begynte å komme på gudstjenestene. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Den afghanske familien har ikke annet valg enn å sette sin lit til UNE. De håper og tror at det skal gå bra.

– Hva er det verste som kan skje?

– At vi blir sendt tilbake til Afghanistan, sier foreldrene.

Da familien på seks flyttet inn i Vågsbygd kirke i november i fjor, var de de eneste i landet i kirkeasyl. Mens foreldrene ikke turde å gå ut av kirken, fikk de tre døtrene gå på skole. Den yngre sønnen kunne være ute, men uten foreldrene. Siden familien i sommer fikk bekreftet at UNE ville se på saken på nytt, har alle kunnet bevege seg fritt.

Om UNE ikke omgjør vedtaket, kan det bli en ny periode i kirkeasyl.