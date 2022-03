– Det dreier seg om en alvorlig voldshendelse, opplyser operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Politiet har pågrepet en sannsynlig gjerningsperson, skriver avisen.

Avisen var først med å opplyse om politiaksjonen i Kristiansand. Politiet har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.

Ingen patruljer på stedet vil heller kommentere saken.

Fædrelandsvennen skriver at det meldes om stort oppbud av nødetater.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Et vitne skal ha fortalt at det var åtte politibiler og åtte ambulanser på stedet. En annen har fortalt at politiet har tatt seg inn i et hus på stedet.

Nabolaget skal ifølge operasjonsleder ikke ha noe å frykte.